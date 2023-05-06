Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 19°: Parçalı bulutlu

Bursa 16° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Edirne 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu

Yalova 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aksaray 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 16°: Hava açık ve yağmurlu

Eskişehir 9°: Çok bulutlu

Kırıkkale 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri 16°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 12°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 12°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 22°: Parçalı bulutlu

Manisa 20°: Parçalı bulutlu

Aydın 21°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 20° :Parçalı bulutlu

Balıkesir 18°: Çok bulutlu

Bursa 16° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 22°: Hava açık ve yağmurlu

Hatay 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Mersin 23°: Hava açık ve yağmurlu

Osmaniye 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kahramanmaraş 22°: Parçalı bulutlu

Isparta 13°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Güneşli

Mardin 18°: Güneşli

Siirt 26°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 26°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 18°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Bayburt 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 23°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Sinop 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Rize 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Ardahan 14° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Erzurum 16°: Hava açık ve yağmurlu

Kars: 16°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Malatya: 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Tunceli 21°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Van 19° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 19° : Hava açık ve hafif yağmurlu

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