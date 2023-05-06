Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 19°: Parçalı bulutlu
Bursa 16° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Edirne 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu
Yalova 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kocaeli 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Aksaray 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 16°: Hava açık ve yağmurlu
Eskişehir 9°: Çok bulutlu
Kırıkkale 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kayseri 16°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 12°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 12°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 22°: Parçalı bulutlu
Manisa 20°: Parçalı bulutlu
Aydın 21°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 20° :Parçalı bulutlu
Balıkesir 18°: Çok bulutlu
Bursa 16° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 22°: Hava açık ve yağmurlu
Hatay 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mersin 23°: Hava açık ve yağmurlu
Osmaniye 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kahramanmaraş 22°: Parçalı bulutlu
Isparta 13°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 24° : Güneşli
Mardin 18°: Güneşli
Siirt 26°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 26°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 18°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Bayburt 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 23°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Sinop 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Rize 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Ardahan 14° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Erzurum 16°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 16°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Malatya: 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Tunceli 21°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Van 19° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 19° : Hava açık ve hafif yağmurlu
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