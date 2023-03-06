ARNAVUTKÖY

NO: 34742488



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 07/03/2023 09:30:00 - 07/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742489



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 07/03/2023 11:00:00 - 07/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım

AVCILAR

NO: 34741281



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABİDE, AKASYA, GÖRKEM, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, SİBEL, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN sk bölgelerinde 07/03/2023 00:01:00 - 07/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741280



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKÇAPINAR, GÜLFİDAN, LAVANTA, MEŞE, PALANDÖKEN, SUBAŞI, SÜMBÜL, ULUPINAR, ULUS, UMUT, UTKU, UYANIK, UYGUR, UYUM, YONCA, YUNUS, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON sk bölgelerinde 07/03/2023 00:01:00 - 07/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741282



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 07/03/2023 00:01:00 - 07/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34737426



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BALCIBÜK, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, EMEK, EMİN, F23, GÖZTAŞI, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KOZA, MİKAİL, POYRAZ, SADIK, SEYİR, TOKER, TURAN, ULUDAĞ, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK, ÜLKER, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34737427



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, BURGAZ, BİLGEHAN, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER, HASAN ÖNEL, SADABAT, TUBA, YEDİTEPE, YUSUF sk / YEŞİLKENT mah G-678, G-714, G-715, G-716, G-717, G-744, G-813, G-830, G-831, G-832, G-833, G-834, G-848, G-851, G-853, G-859, G-860, G-873, G-898, G-899, G-901, G-902, G-903, G-905, G-909, G-918, G-929, G-930 sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34743713



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 07/03/2023 00:00:00 - 07/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742973



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 07/03/2023 02:00:00 - 07/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742974



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 07/03/2023 04:00:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34738031



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 304., 305., 306., 307., 310., 311. sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742486



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2110., 2111. sk bölgelerinde 07/03/2023 11:30:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34743027



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HAYIRLI, UĞURLU 1, ZAFER 1 sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743003



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BARBAROS 1., BARBAROS 2., ÇİLEK sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743008



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 07/03/2023 10:00:00 - 07/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34741338



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, METAL, ULUYOL sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, ULUYOL sk bölgelerinde 07/03/2023 00:01:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741343



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ŞEHİT CİHAN ERKAN sk bölgelerinde 07/03/2023 00:01:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741335



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, ERİK, FERUZAY, KALAMAN, VİŞNE, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, İLHAN sk bölgelerinde 07/03/2023 00:01:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34712569



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 07/03/2023 10:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34742468



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, BAĞLARBAŞI, FISTIKÇAMI, OVAYENİCE sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743995



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34743035



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 07/03/2023 01:00:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743041



İSTANBUL ÇATALCA ilce -KABAKÇA mah sk bölgelerinde 07/03/2023 01:00:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743040



İSTANBUL ÇATALCA ilce -İNCEĞİZ mah sk bölgelerinde 07/03/2023 01:00:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34742149



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 07/03/2023 00:00:00 - 07/03/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742394



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah SEVGİ, ÖZLEM sk / SAADETDERE mah 4., 7., MARMARA sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741161



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 14., 9. sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743185



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741136



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-114, G-115, G-221 sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34743033



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, SELVİLİ MESCİT, TASVİR sk bölgelerinde 07/03/2023 00:00:00 - 07/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743158



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 07/03/2023 01:00:00 - 07/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743154



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk / HASEKİ SULTAN mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, MUCİT, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/03/2023 02:00:00 - 07/03/2023 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743157



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah KARAKULAK, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI sk bölgelerinde 07/03/2023 02:30:00 - 07/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34742196



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, TÜRKMEN sk bölgelerinde 07/03/2023 09:00:00 - 07/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743948



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 1.TUNÇ, 2.FABRİKALAR, 3.AKASYA, 903., 906., 913., AKÇALAR, AKİF, ANADOLU, CONKER, HÜR, KABİL, KANARYA, KAYA, KUZEY, TÜRKELİ, UÇAR, VARNA, ÇAKIR, İKİZDERE, ŞEHİT REŞİT AKBABA, ŞEREF sk / MEHMET AKİF mah BABİL sk / SULTAN MURAT mah KAYA, OYUKLU sk / İNÖNÜ mah TARAKÇIOĞLU sk bölgelerinde 07/03/2023 10:00:00 - 07/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.