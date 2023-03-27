Impact Hub Istanbul’un desteğiyle düzenlenen ödül programında başvurular; Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamında 10 Nisan tarihine kadar internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Kale Grubu’nun kurucusu merhum İbrahim Bodur’un mirası ve değerlerini geleceğe taşımak amacıyla yedi yıl önce hayata geçirilen ve sosyal faydayı ilke edinen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın yedincisi için başvurular devam ediyor. Dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden sosyal girişimcilerin yer aldığı ve sosyal faydanın ön planda olduğu İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı aynı zamanda sosyal girişimcilik ekosistemini de çoğaltmayı hedefliyor. Tam altı yıldır 1.300’den fazla sosyal girişimciyi bir araya getiren ve kolektif bir bilinç oluşturan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı başvuruları, 30 Ocak Pazartesi günü başladı. Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği Kategorisi ve Gençlik Kategorisi olmak üzere tüm başvuruları kapsamına alan programa, 10 Nisan tarihine kadar başvuru kabul edilecek. Başvurular, internet sitesi üzerinden alınacak. Ayrıca bu yılki Gençlik Kategorisi’ndeki güncellemeyle 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fon veya ödüllerden bir gelir elde etmemiş, fikir aşamasındaki genç sosyal girişimci adayları da başvuru yapabilecek. Bu kategoride ödül kazanan sosyal girişimler aynı zamanda Social Impact Award Türkiye 23 programına da geçiş hakkı kazanacak.

Deprem bölgesi için anlamlı program…

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın yedincisi için başvurular devam ederken diğer yandan da hibe programı devreye girdi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi kapsamında hazırlanan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Topluluk Destek Programı, bölgedeki sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla geliştirildi. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ekosistemine bugüne kadar dahil sosyal girişimlerin başvuru yapabileceği program, projelerin uygulama yeri doğrudan deprem bölgesi olabileceği gibi proje faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının masa başı olarak planlanmasını da kapsıyor. Program kapsamında toplam 2 Milyon TL hibe dağıtılması hedefleniyor.

Sosyal Girişimcilerle ‘Hayata Değer’ Buluşması

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın organik bir uzantısı olan ve geçen yıl ilk defa hayata geçirilen “Hayata Değer Buluşması” bu yıl İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni ile birleşiyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı için yeni bir heyecan olan bu konsept 8 Haziran’da tüm sosyal girişimcileri ağırlayacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kategorileri:

Erken Aşama: Belli bir bölgede pilot uygulaması bulunan, yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan ve en fazla 2 senedir aktif olan sosyal girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 150.000 TL’dir.

İleri Aşama: Faaliyet gösterdiği alanda sosyal/çevresel sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan, 2022 yılının başından itibaren 250.000 TL ve üzeri gelir elde etmiş veya minimum 2 senedir resmi olarak faaliyet gösteren sosyal girişimlerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 150.000 TL’dir.

İş Birliği Kategorisi: Sosyal girişimcinin sosyal faydayı/etkiyi çoğaltmak amacıyla kamu/özel sektör veya STK’lar ile bir araya geldiği iş birliği projelerine ilişkin başvurular kabul edilmektedir. Ödül miktarı 150.000 TL’dir.

Gençlik Kategorisi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çözümler yaratmak üzere harekete geçmiş, tüm kurucuları 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fon veya ödüllerden bir gelir elde etmemiş, fikir aşamasındaki genç sosyal girişimci adaylarının başvuruları kabul edilmektedir. *Ödül miktarı 30.000 TL’dir.

*Ödül kazanan sosyal girişim aynı zaman Social Impact Award Türkiye ‘23 programına geçiş hakkı kazanacaktır ve kazanan sosyal girişim program çerçevesinde kapasite geliştirme desteği almaya hak kazanacaktır.