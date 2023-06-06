Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 7 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

İstanbul 24°: Güneşli

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 26°: Güneşli

Edirne 28°:Parçalı bulutlu

Sakarya 27°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 25°: Güneşli

Yalova 26°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 27°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Ankara 26°: Güneşli

Aksaray 27°: Güneşli

Konya: 25°: Güneşli

Eskişehir 27°: Güneşli

Kırıkkale 26°: Güneşli

Çankırı 26°: Parçalı bulutlu

Kayseri 27°: Parçalı bulutlu

Yozgat 21°: Parçalı bulutlu

Sivas 23°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 31°: Parçalı bulutlu

Manisa 26°: Parçalı bulutlu

Aydın 33°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 27°: Güneşli

Denizli 31°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 28°: Parçalı bulutlu

Uşak 27°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Osmaniye’de ise hava güneşli olacak.

Adana 34: Parçalı bulutlu

Antalya 30°: Parçalı bulutlu

Hatay 32°: Parçalı bulutlu

Mersin 29°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Güneşli

Kahramanmaraş 33°: Parçalı bulutlu

Isparta 27°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 32°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu

Mardin 32°: Parçalı bulutlu

Siirt 32°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 35°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bolu’da yer yer yağış beklenirken, Sinop ve Zonguldak’ta da havanın güneşli olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Parçalı bulutlu

Bayburt 22°: Parçalı bulutlu

Bolu 26°: Yer yer yağışlı

Giresun 21°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu

Sinop 19°: Güneşli

Karabük 29°: Parçalı bulutlu

Ordu 22° : Parçalı bulutlu

Rize 21°: Parçalı bulutlu

Trabzon 21°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 23°: Güneşli

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Ardahan 18°: Yağmurlu

Erzurum 21°: Yer yer yağmurlu

Kars 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 28°: Parçalı bulutlu

Tunceli 28°: Parçalı bulutlu

Muş 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Şırnak 31°: Parçalı bulutlu

Van 21°: Yer yer yağışlı

Hakkari 23°: Parçalı bulutlu





