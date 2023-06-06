Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 7 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
İstanbul 24°: Güneşli
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 26°: Güneşli
Edirne 28°:Parçalı bulutlu
Sakarya 27°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 25°: Güneşli
Yalova 26°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 27°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Ankara 26°: Güneşli
Aksaray 27°: Güneşli
Konya: 25°: Güneşli
Eskişehir 27°: Güneşli
Kırıkkale 26°: Güneşli
Çankırı 26°: Parçalı bulutlu
Kayseri 27°: Parçalı bulutlu
Yozgat 21°: Parçalı bulutlu
Sivas 23°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 31°: Parçalı bulutlu
Manisa 26°: Parçalı bulutlu
Aydın 33°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 27°: Güneşli
Denizli 31°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 28°: Parçalı bulutlu
Uşak 27°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Osmaniye’de ise hava güneşli olacak.
Adana 34: Parçalı bulutlu
Antalya 30°: Parçalı bulutlu
Hatay 32°: Parçalı bulutlu
Mersin 29°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Güneşli
Kahramanmaraş 33°: Parçalı bulutlu
Isparta 27°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 32°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 32°: Parçalı bulutlu
Siirt 32°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 35°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bolu’da yer yer yağış beklenirken, Sinop ve Zonguldak’ta da havanın güneşli olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Parçalı bulutlu
Bayburt 22°: Parçalı bulutlu
Bolu 26°: Yer yer yağışlı
Giresun 21°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu
Sinop 19°: Güneşli
Karabük 29°: Parçalı bulutlu
Ordu 22° : Parçalı bulutlu
Rize 21°: Parçalı bulutlu
Trabzon 21°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 23°: Güneşli
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Ardahan 18°: Yağmurlu
Erzurum 21°: Yer yer yağmurlu
Kars 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 28°: Parçalı bulutlu
Tunceli 28°: Parçalı bulutlu
Muş 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Şırnak 31°: Parçalı bulutlu
Van 21°: Yer yer yağışlı
Hakkari 23°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ