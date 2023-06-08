7 Haziran 2023 reyting sonuçları! Kuruluş Osman, Çöp Adam, Esra Erol reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Pazartesi akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Kuruluş Osman, Çöp Adam, Esra Erol dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 7 Haziran Pazartesi akşamı reyting sonuçları...

7 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC İLK 10 PROGRAM