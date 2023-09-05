Tahmini Okuma Süresi: dakika

7 Eylül 2023 tarihinde perşembe indirimleriyle birlikte A101 raflarında yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'de yapı malzemeleri, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve beyaz eşya gibi birçok kategoride dikkat çeken indirimler mevcut. Aldın aldın kataloğu ile alışveriş listelerinin hazırlanmaya başlandığı bu dönemde, okul malzemelerinin ardından yeni ev kuracaklara özel fırsatlar da sunuluyor.

Çeşitli Kategorilerde İndirimler

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımından beyaz eşyaya, televizyondan küçük ev aletlerine kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Özellikle beyaz eşya ve elektronik ürünlerdeki indirimler, tüketiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları için araştırmalar başladı. Özellikle okul sezonunun başlaması ve yeni ev kuracaklar için sunulan fırsatlar, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ev kuracaklar için özel indirimler ve fırsat ürünleri, A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

Alışveriş Listeleri Hazırlanıyor

Aldın aldın kataloğu ile birlikte alışveriş listeleri de hazırlanmaya başlandı. Tüketiciler, A101'in sunduğu indirimler sayesinde ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulacak.

7 Eylül 2023 tarihinde A101 mağazalarında yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da kaçırılmayacak indirimler ve fırsatlar sunuyor. Yapı malzemeleri, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve beyaz eşya kategorilerindeki indirimler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Türkiye’nin 81 ilinde 12.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 7 Eylül günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak.

A101 Kaliteli Televizyonları Müşterileriyle Buluşturmaya Devam Ediyor

4K Ultra HD özelliğiyle öne çıkan TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, Bluetooth, Wireless Display ve dahili Wi-Fi özelliklerini içerisinde barındırırken aynı zamanda 3 yıllık Vestel garantisiyle birlikte 15.999 TL’ye A101’lerde ve a101.com.tr’de alıcılarını bekliyor.

PHILIPS 50PUS7607 TV 50'' UHD Smart LED TV de 7 Eylül günü alıcılara sunuluyor. 4K Ultra HD, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, 20W ses çıkış gücü, ekran yansıtma, Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin yanı sıra, 15.799 TL fiyatı, 2 yıl Philips Türkiye garantisiyle ve ücretsiz montaj avantajıyla A101 marketlerinde.

PHILIPS 50PUS7608 TV 50'' UHD Smart LED TV, Dolby Vision, Dolby Atmos, ekran yansıtma, 3 HDMI girişi, 2 USB girişi, 20W ses çıkış gücü, dahili Wi-Fi ve 4K Ultra HD özelliklerinde, 2 yıl Philips Türkiye garantisiyle ve 15.799 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Haftanın tüketicilere sunulan bir diğer televizyonu ONVO 42OV6000F 42'' Full HD Android 13 Smart LED, 400 Hz, dahili Wi-Fi, 4 çekirdekli işlemci, kablosuz görüntü aktarma, Bluetooth ve telefon uzaktan kumanda özelliklerine sahip. 5.299 TL fiyatlı bu televizyon, 2 yıllık ONVO garanti kapsamı altında.

Beyaz Eşyalarda Kaçırılmayacak Fırsatlar

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 7 Eylül günü itibarıyla satışa sunuluyor. 451 litre net hacim, çift kapılı, 312 kWh yıllık enerji tüketimi, 353 L soğutucu net hacim, 98 L dondurucu net hacim, 7 kg/24 saat dondurma kapasitesi ve 41 dB (A) ses seviyesi özelliklerine sahip buzdolabı, 2 yıl Vestel garantisi ile 13.999 TL olan fiyatıyla A101 marketlerinde.

SEG CM 910 9 Kg Çamaşır Makinesi, 15 program, 1000 devir, zaman geciktirme, günlük 60 dk./60 °C, çocuk kilidi, 15 dk. hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve sıcaklık ayar ek fonksiyonu avantajlarına sahip. 2 yıllık Vestel garanti kapsamı altındaki ürün, 8.999 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

12 kişilik yıkama kapasiteli SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 12 L su tüketimi, su taşma emniyeti, eko programı, zaman erteleme fonksiyonu, tuz ve parlatıcı göstergesi, az bulaşık seçeneği ve yıkama adımları göstergeleri özellikleriyle, 2 yıllık Vestel garantisiyle ve 7.299 TL’lik fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

HYUNDAI EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, mutfak tezgâhı altında minimum yer kaplayan tasarıma, %100 doğal mineral içeren alkali ve detox filtre ile yüksek pH seviyesinde su üretimine, elektrik gerektirmeyen ekonomik sisteme, 5 litre/saat kapasite ile yüksek performansa ve 6-12 ay filtre ömrüne sahip. 2 yıl garantisi ve 1.999 TL fiyatıyla bu ürün 7/24 taze, sağlıklı ve lezzetli su içebilme imkânı sağlıyor.

Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler A101 Marketlerinde

Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi işlevlerine sahip CANON G3430 Tanklı Yazıcı, doldurulabilir mürekkepli, 4.800x1.200 baskı çözünürlük, siyah: 11, renkli: 6 görüntü/dakika, fotoğraf baskısı, Canon Print uygulaması ile mobil bağlantı, Wi-Fi ile kablosuz bağlantı, AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) ile telefondan baskı özelliklerini içerisinde bulunduruyor. Ekstra 1 set orijinal mürekkep hediyeli bu ürün, 3 yıllık Canon Türkiye garantisinin yanında, 3.199 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

64 GB dahili hafızaya, 3 GB RAM özelliğine ve 6.56’’ HD+ noktalı ekrana sahip TECNO SPARK GO 2023 Cep Telefonu bu hafta alıcılara sunuluyor. +3 GB artırılabilir RAM, 13 MP AI kamera, 5 MP ön kamera ve parmak izi okuyucu gibi çeşitli özellikleri içerisinde bulunduran cep telefonu, farklı renk seçenekleriyle, 2 yıl garantisiyle ve 3.999 TL fiyatla A101 marketlerinin teknolojik ürün raflarında.

GOSMART TWS Bluetooth Kulaklık ise telefon ile otomatik eşleşme ve sesli asistan özelliklerinin yanında 300 mAh şarj kutusuna sahip. 149 TL fiyatıyla satışa çıkan ürün, 2 yıllık garanti kapsamı altında müşterilere sunuluyor.

ELITLED Bluetooth Hoparlörlü RGB LED Ampul, parlaklık kontrolü, kumanda üzerinden ses açıp kapama, durdurup devam ettirme ve şarkı değiştirme özelliklerine, 2 yıl garantiye ve 74,90 TL fiyata sahip.

Güçlü bas ve tiz özelliğiyle dikkat çeken PIRANHA Bluetooth Kulaklık, katlanabilme, mikrofon ve telefonla görüşme özelliklerine sahip. 179 TL fiyatındaki ürün, 2 yıl garantisi ve farklı renk seçenekleriyle bu hafta satışa sunuluyor.

Birbirinden Kullanışlı Küçük Ev Aletleri A101’de

SAMSUNG MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın bu hafta tüketicilerle buluşuyor. Cam kapağa, metalik çift kontrol düğmeye, 5 farklı güç seviyesine, zamanlayıcıya, buz çözme fonksiyonuna ve fırın içi LED aydınlatmaya sahip bu ürün, 2 yıllık garanti kapsamı altında bulunuyor ve 2.099 TL’lik fiyatla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

SINGER M1605 Dikiş Makinesi, 6 değişik dikiş ve dekoratif desen, 4 adımda ilik açma, 5mm zikzak genişliği, 3 kademeli zikzak genişliği, 3 ayrı seçenekte dikiş uzunluğu, serbest kol dikişi, geri dikiş, çevrilebilir desen seçici ile desen seçme, yarım devir, düğme dikebilme, fermuar dikebilme, sürfile dikişi ve çift iğne ile yan yana paralel dikiş dikebilme özellikleriyle kaçırılmayacak bir deneyim fırsatı sunuyor. 2 yıllık Singer garanti kapsamı altındaki ürün 2.799 TL’lik fiyatıyla A101 marketlerinde bulunuyor.

A101, marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunduğu REGAL RC 1500 B/ RC 1500 S Çay Makinesi ile çay tiryakilerini unutmuyor. 1500-1800 W kaynatma gücü, 150 W sıcak tutma gücü, 1 L cam demlik kapasitesi, 1,8 L su ısıtıcı kapasitesi, susuz çalışma emniyeti, kaynatma ve sıcak tutma fonksiyonları ile dikkatleri çekiyor. 2 yıl garantiye sahip bu ürün, 799 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.

2'si 1 arada el tipi ve dikey elektrikli süpürge olarak kullanabilen KIWI KVC4108 Dik Süpürge de A101 marketlerinde yerini alıyor. 15 kPa emiş gücü, 5 m güç kablosu uzunluğu, 0,5 litre toz haznesi, HEPA filtre, kontrolü daha kolay 360° zemin fırçası özelliklerine sahip ürün, 2 yıllık garanti kapsamı altında ve sadece 499 TL fiyatında.

4 fincan kapasiteye sahip FLAVEL FLV300 Türk Kahvesi Makinesi, kolay tek tuşlu kontrol, sesli ve ışıklı uyarı, susuz çalışma önleme, damlatma önleyici çift taraflı cezve ucu çıkışı ve taşma önleyici özelliklerini içerisinde bulunduruyor. 2 yıllık Flavel garanti kapsamı altında olan bu ürün, 799 TL’ye A101 reyonlarında yerini alıyor.

ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi, 1800 W, 180o açılabilen üst gövde, çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz ısıtıcı plakalar ve 3 kademeli ısı ayar düğmesi özelliklerine sahip. 4 yıllık Arzum garantisindeki bu ürün, 849 TL fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

A101’in Kişisel Bakım Reyonu Herkese Hitap Ediyor

7 başlıklı FAKIR Pixie Saç Şekillendirme Seti ile istenilen saç şeklini yapmak mümkün. 62 W güç, 200 °C’ye kadar hızlı ısınma, saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önleyen seramik turmalin kaplı plaka ve maşalar, LED on-off ışığı, 5 farklı saç şekillendirme başlığı, 19 mm çapında saç maşası, 25 mm çapında saç maşası, dalga formu veren oval maşa, maşalara uygun 2 tarak aparatı, 360° dönen asma halkalı güç kablosu özelliklerine ve seyahat çantasına sahip bu ürün 999 TL fiyatında.

ORAL- B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 3+1, yetişkin şarjlı diş fırçası yedek başlığı, Cross Action Cleanmaximizer teknolojisi ve 239 TL hesaplı fiyatıyla satışa sunuluyor.

KIWI KBS-1032 Akıllı Banyo Baskülü formuna dikkat edenler için satışa sunuluyor. 180 kg maksimum ağırlık kapasitesi, kablosuz bağlantı ile sağlık bilgilerini kaydetme, temperli ve emniyetli cam yüzey ve otomatik kapanma özelliklerine sahip. Yüksek hassasiyetli gerinim ölçer sensör sistemi ile donatılan ürün, 2 yıllık garanti kapsamı altında ve 199 TL fiyatla satışta.

APRILLA ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi, paslanmaz çelik bıçaklar, 2 saat çalışma süresi, güçlü DC 3.2V motor lityum-iyon 600 mAh pil ve dahili kanca askısı özellikleriyle, temizleme fırçası, yağ, 4 kılavuz tarak (1, 2, 5, 7 mm) ve C tipi USB kablosuyla satışa sunuluyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün, 219 TL fiyatıyla A101 müşterilerini bekliyor.

A101 Mağazalarında Bu Hafta Çeşitli Hırdavat Ürünleri de Tüketicilere Sunuluyor

PIRANHA 12 V Akülü Vidalama Seti, 12 V 1300 mAh Li-ion pil, 650 dev./dk. hız, 23 Nm tork, kademesiz basınca duyarlı hız düzenleme anahtarı, 21+1 tork ayarı, su terazili kullanım ile vidalama konumu düzeltme, sol ve sağ rotasyon düzenlemesi, LED aydınlatma, lityum pil ve 2 adet çift taraflı uç gibi çeşitli özelliklere sahip. 2 yıllık garanti kapsamındaki ürün, 499 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

PIRANHA 11 Parça Şarjlı Vidalama, aksesuar tutucu, sıradan şarj soketi, şarj göstergesi, tersine yönde açma/kapama düğmesi, LED çalışma ışığı özelliklerine ve 449 TL fiyata sahip.

PIRANHA Çok Amaçlı Alet Seti ise tel fırça, naylon fırça, tekerlek taşlama kafası, alaşım taşlama aksesuarlarıyla, aşındırıcı yüzey ayarı taşlama özelliğiyle ve 749 TL fiyatla A101’lerde.