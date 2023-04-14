Oyun Geliştiricileri Hile Kodlarını Yazma Sürecini Açıklıyor Oyun Geliştiricileri Hile Kodlarını Yazma Sürecini Açıklıyor
  1. Stone Arrow (Taş Ok) - ammoArrowStone: Ok ve yay ile kullanılabilen temel ok tipi.
  2. Leather Hood (Deri Başlık) - armorLeatherHood: Başınızı koruyan deri malzemeden yapılmış başlık.
  3. Leather Gloves (Deri Eldiven) - armorLeatherGloves: Ellerinizi koruyan deri malzemeden yapılmış eldivenler.
  4. Iron Gloves (Demir Eldiven) - armorIronGloves: Ellerinizi koruyan demir malzemeden yapılmış eldivenler.
  5. Shotgun Slug Schematic (Av Tüfeği Slug Şeması) - ammoShotgunSlugSchematic: Av tüfeği slug mermisi üretmeyi öğreten şema.
  6. Padded Chest Armor (Yastıklı Göğüs Zırhı) - armorClothJacket: Göğsünüzü koruyan yastıklı kumaştan yapılmış zırh.
  7. Iron Arrow (Demir Ok) - ammoArrowIron: Ok ve yay ile kullanılabilen demir malzemeden yapılmış ok tipi.
  8. Rocket HE (Patlayıcı Roket) - ammoRocketHE: Patlayıcı roket mermisi.
  9. Leather Leg Armor (Deri Bacak Zırhı) - armorLeatherPants: Bacaklarınızı koruyan deri malzemeden yapılmış zırh.
  10. 7.62mm AP Round (7.62mm Zırh Delici Mermi) - ammo762mmBulletAP: Zırh delici 7.62mm mermi.
  11. Exploding Crossbow Bolt Schematic (Patlayıcı Kirişli Yay Oku Şeması) - ammoCrossbowBoltExplodingSchematic: Patlayıcı kirişli yay okunu üretmeyi öğreten şema.
  12. Blunderbuss Ammo (Tüfek Mermisi) - ammoBlunderbuss: Tüfek ile kullanılabilen mermi.
  13. Padded Boots (Yastıklı Botlar) - armorClothBoots: Ayaklarınızı koruyan yastıklı kumaştan yapılmış botlar.
  14. Military Boots (Askeri Botlar) - armorMilitaryBoots: Ayaklarınızı koruyan askeri malzemeden yapılmış botlar.
  15. Gas Can Schematic (Benzin Bidonu Şeması) - ammoGasCanSchematic: Benzin bidonu üretmeyi öğreten şema.
  16. Vent Fan, Double (Çift Havalandırma Fanı) - airConditionVentFanDouble: Çift havalandırma fanı.
  17. Exploding Crossbow Bolt (Patlayıcı Kirişli Yay Oku) - ammoCrossbowBoltExploding: Patlayıcı kirişli yay oku.
  18. 7.62mm Round (7.62mm Mermi) - ammo762mmBulletFMJ: 7.62mm mermi.
  19. Leather Chest Armor (Deri Göğüs Zırhı) - armorLeatherChest: Göğsünüzü koruyan deri malzemeden yapılmış zırh.
  20. Padded Gloves (Yastıklı Eldiven) - armorClothGloves: Ellerinizi koruyan yastıklı kumaştan yapılmış eldivenler.
  21. Iron Crossbow Bolt (Demir Kirişli Yay Oku) - ammoCrossbowBoltIron: Demir malzemeden yapılmış kirişli yay oku.
  22. Football Helmet (Futbol Kaskı) - armorFootballHelmet: Başınızı koruyan futbol kaskı.
  23. Military Vest (Askeri Yelek) - armorMilitaryVest: Göğsünüzü koruyan askeri malzemeden yapılmış yelek.
  24. Padded Hood (Yastıklı Başlık) - armorClothHat: Başınızı koruyan yastıklı kumaştan yapılmış başlık.
  25. Military Helmet (Askeri Kask) - armorMilitaryHelmet: Başınızı koruyan askeri malzemeden yapılmış kask.
  26. Shotgun Shell (Av Tüfeği Mermisi) - ammoShotgunShell: Av tüfeği ile kullanılabilen mermi.
  27. Iron Leg Armor (Demir Bacak Zırhı) - armorIronLegs: Bacaklarınızı koruyan demir malzemeden yapılmış zırh.
  28. Iron Boots (Demir Botlar) - armorIronBoots: Ayaklarınızı koruyan demir malzemeden yapılmış botlar.
  29. Military Leg Armor (Askeri Bacak Zırhı) - armorMilitaryLegs: Bacaklarınızı koruyan askeri malzemeden yapılmış zırh.
  30. 44 Magnum Round (44 Magnum Mermi) - ammo44MagnumBullet: 44 Magnum tabanca ile kullanılabilen mermi.
  31. Steel Arrow (Çelik Ok) - ammoArrowSteelAP: Ok ve yay ile kullanılabilen çelik malzemeden yapılmış ok tipi.
  32. Flaming Arrow (Alevli Ok) - ammoArrowFlaming: Alevli ok tipi.
  33. Air Conditioner (Klima) - airConditioner: Klima ünitesi.
  34. Leather Armor Schematic (Deri Zırh Şeması) - armorLeatherChestSchematic: Deri zırh üretmeyi öğreten şema.
  35. Padded Leg Armor (Yastıklı Bacak Zırhı) - armorClothPants: Bacaklarınızı koruyan yastıklı kumaştan yapılmış zırh.
  36. 44 Magnum AP Round (44 Magnum Zırh Delici Mermi) - ammo44MagnumBulletAP: Zırh delici 44 Magnum mermisi.
  37. Iron Dart (Demir Dart) - ammoDartSteel: Demir malzemeden yapılmış dart mermisi.
  38. Iron Chest Armor (Demir Göğüs Zırhı) - armorIronChest: Göğsünüzü koruyan demir malzemeden yapılmış zırh.
  39. Vent Fan (Havalandırma Fanı) - airConditionVentFan: Havalandırma fanı.
  40. Steel Crossbow Bolt (Çelik Kirişli Yay Oku) - ammoCrossbowBoltSteelAP: Çelik malzemeden yapılmış kiri

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