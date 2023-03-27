Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılından günümüze kadar uzanan ve 8 yıldır Gillette iş birliğiyle gerçekleşen dünyanın en prestijli spor ödül töreni Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde oylama devam ediyor. Ülkemizde meydana gelen 11 ili etkileyen afet sonrası kabiliyet ve yetkinlikleri doğrultusunda; bölgedeki en elzem ihtiyaçları gidermek için harekete geçen P&G Türkiye, ‘Sporun Birleştirici Gücü’ ile de Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde yeni bir sayfa açıyor.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde kullanılan oylar, afet bölgesinde sporun ve sporcuların kalkınmasına olanak sağlayacak

Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün arttırarak sürdüren P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette, A Milli Futbol Takımı, E-Spor, bireysel sporcu sponsorluğu, kulüp lisans anlaşmalarının yanı sıra 69 yıllık bir geçmişe sahip olan Yılın Sporcusu Ödülleri’nde 8 yıldır isim sponsorluğunu üstleniyor. Son 4 yıldır, Gillette ve Milliyet Gazetesi’nin ortaklığıyla Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atılan bu organizasyonda, verilen oylar, öğrencilere spor malzemesinden; eğitim hayatlarında kullanmaları adına tablete kadar desteğe dönüşmüştü. Sporun birleştirici gücüyle hareket eden Gillette, 8 yıldır Milliyet iş birliği ile gerçekleşen ödül törenlerinde, şu ana kadar 240 bin çocuğun spora ulaşmasına destek oldu. Bu yıl da afet bölgesindeki yaraları sarmak adına verilen oylar; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle sporun kalkınması adına kullanılacak ve on binlerce çocuğun spora ulaşması hedeflenecek.

#GilletteGibi sporcuların belirleneceği oylama devam ediyor

2022 yılında başarılarıyla öne çıkan, bizi birçok dalda gururlandıran, zaferler elde eden spor insanlarını ve takımlarını belirlemek için oylama rekabeti devam ediyor. Siz de http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ adresinden kullanacağınız oylarınızla bu heyecana ortak olabilir, afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi spor ve sporcuların kalkınmasına destek olabilirsiniz.