Letonya - Türkiye Maçı şifresiz mi yayınlanacak? Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 200 ile 300 lira arasında satışa sunuldu.
İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları 8 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe 240 lira, ikinci kademe 200 lira olarak belirlendi.
Güreşlerin son gününe denk gelen final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecek.Kaynak: AA