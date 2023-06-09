Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? (662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi) internet üzerinden araştırılan konuların başında geliyor. Geçmişten bugüne gelenek haline gelen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu sene ilgi eski senelere göre daha fazla. Milyonlarca vatandaş Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman düzenlenecek merak ediyor. Peki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tam tarihi nedir?

İşte detaylar...

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, ''662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecektir'' ifadelerini kullandı.

2022 BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in, dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmaması gerekçesiyle kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi. Buna göre Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanı Cengizhan Şimşek'ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verildi.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesi, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Bu kararın ardından diğer finalist Mustafa Taş, başpehlivan ilan edildi.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ KAÇ SENE ARAYLA DÜZENLENİYOR?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvasıdır ve her yıl Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenir. Bu tarihlerde pehlivanlar üç gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı'nda mücadele ederler. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve yüzyıllardır devam etmektedir. Her yıl binlerce sporsever, bu önemli etkinliği izlemek için Edirne'ye gelir.

KIRKPINAR BİRİNCİSİ KAÇ TL KAZANIYOR?

Geçen yıl 60 bin lira olan başpehlivanlık ödülü artırıldı. Şampiyon olan başpehlivana 75 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecektir. İkinci olan başpehlivan 48 bin lira, gümüş madalya ve kupa alacakken, üçüncü olan iki güreşçiye de 25'şer bin lira para ödülü, bronz madalya ve kupa takdim edilecektir.