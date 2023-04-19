Modern Karton çevre dostu yeni üretim tesisiyle üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak.

Zonguldak’ta faaliyete geçecek yeni PM6 üretim hattı ile şirket yıllık üretim kapasitesini artırarak 1.9 milyon tona çıkartacak. Kendi limanına ve su arıtma tesisine sahip olan fabrika yüzde 100 çevre dostu üretim yaklaşımıyla planlandı. Deniz suyunun arıtılmasıyla yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak olan tesis aynı zamanda her yıl 25 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçecek.

Finans kuruluşları tarafından “Yeşil Fabrika” olarak onurlandırılan PM6 üretim hattının yatırım finansmanı için yapılacak anlaşma 19 Nisan Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı İpek Erhan, DZ Bank Türkiye Baş Temsilcisi Pinar Ersoy, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Melih Tarhan ve Çin Halk Cumhuriyeti Sinosure CEO’su Hetai Sheng hazır bulundu. Devam eden anlaşma sürecinde ING, “Yeşil Kredi” Koordinatörlük sorumluluğunu üstlenerek kredinin sağlanmasına azami desteği gösteriyor.

Eren Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Çorlu’da bulunan fabrikasında gerçekleştirdiği yıllık 1.3 milyon tonluk üretimle sektör lideri konumunda bulunan Modern Karton, Zonguldak’ta kurulacak yeni tesisle üretim kapasitesini yüzde 50 den fazla bir oranda artıracak. PM6 üretim hattı, konumu sayesinde şirketin ihracat kapasitesini de artıracak. Halihazırda ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5. Sırada yer alan Modern Karton yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3. sıraya yükselecek. 650 milyon euro yatırımla kurulacak ve ilk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak yeni üretim hattı için sürdürülebilirlik kriterleri ve lojistik olanaklar göz önünde tutularak Zonguldak tercih edildi. Tesisin bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.