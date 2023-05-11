Ülkesinde katıldığı güzellik yarışmasında 2. seçilen 16 yaşındaki güzellik kraliçesi Kauane Rode Camargo, ailesinin izniyle  kendi yaşadığı yerin 65 yaşındaki belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini ile dünya evine girdi.

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Ülke Gündemine Oturan Evlilik

Çift evlendikleri gün sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle ülke gündemine oturdular. Yaş farkına gelen olumsuz eleştirilere sinirlenen 16 yaşındaki güzellik kraliçesi, "Dürüst olmak gerekirse önemli olan ... Sadece umurumuzda değil!" notunu düştü."MUTLUYUZ"Kauane Rode Camargo "Mutluyuz. O bana iyilik yapıyor, ben de ona iyilik yapıyorum ve birlikte kimseye zarar vermiyoruz" ifadesini kullandı.

65 yaşındaki Brezilyalı belediye başkanıyla evlenen 16 yaşındaki güzellik kraliçesi: Çok mutluyuz

16 yaşındaki gelinin annesine yönelik belediye başkanının terfi iddiaları sonrası olduğu yer aldığı partiden istifa etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi