Ülkesinde katıldığı güzellik yarışmasında 2. seçilen 16 yaşındaki güzellik kraliçesi Kauane Rode Camargo, ailesinin izniyle kendi yaşadığı yerin 65 yaşındaki belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini ile dünya evine girdi.

Ülke Gündemine Oturan Evlilik

Çift evlendikleri gün sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle ülke gündemine oturdular. Yaş farkına gelen olumsuz eleştirilere sinirlenen 16 yaşındaki güzellik kraliçesi, "Dürüst olmak gerekirse önemli olan ... Sadece umurumuzda değil!" notunu düştü."MUTLUYUZ"Kauane Rode Camargo "Mutluyuz. O bana iyilik yapıyor, ben de ona iyilik yapıyorum ve birlikte kimseye zarar vermiyoruz" ifadesini kullandı.

16 yaşındaki gelinin annesine yönelik belediye başkanının terfi iddiaları sonrası olduğu yer aldığı partiden istifa etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi