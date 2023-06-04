Apple'ın akıllı telefon dünyasında çıtayı belirleyen iPhone 14 Pro Max modelinin üretim maliyeti belli oldu. Counterpoint tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Apple bu modelin üretimi için yaklaşık olarak 464 dolar harcadı. Bu, iPhone 13 Pro Max'in üretim maliyetinden yüzde 3,7 daha fazla demek.

iPhone 14 Pro Max, diğer modellere göre bazı üst düzey donanımlara sahip. Özellikleri arasında 120 Hz ProMotion ekran teknolojisi, Apple A16 Bionic işlemci ve 48 megapiksel ana kamera sensörü gibi özellikler bulunuyor. Bu nedenle, diğer modellere göre maliyeti de daha yüksek oldu.

Apple'ın yeni nesil mobil işlemcisi A16 Bionic, 16 milyar transistöre sahip. A15 Bionic'e göre yüzde 6,7 daha fazla transistör içeriyor. A16 Bionic'in üretim maliyeti, iPhone 14 Pro Max'in toplam üretim maliyetinin yüzde 22'sini oluşturuyor.

iPhone 14 Pro Max'in özellikleri arasında çentik yerine Dynamic Island tasarımı, her zaman açık ekran, 48 megapiksel ana kamera sensörü, süper akıcı ve titremeyen videolar için Aksiyon Modu, otomatik odaklamalı ön kamera ve Apple A16 Bionic işlemci yer alıyor.

iPhone 14 Pro Max'in teknik özellikleri arasında 6,7 inçlik 120 Hz ProMotion ekran, Apple A16 Bionic işlemci, 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 12 megapiksel telefoto kamera ve Dolby Vision desteği gibi özellikler bulunuyor. Bu model, iOS 16 işletim sistemiyle çalışacak.

iPhone 14 Pro Max'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Apple genellikle Eylül ayında yeni iPhone modellerini piyasaya sürmeyi tercih ediyor.

Ekran: 6.7 inç, 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000:1 kontrast

Boyut ve Ağırlık: 160.7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7.85 mm kalınlık, 240 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili hafıza seçenekleri

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı 12 Megapiksel telefoto kamera, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme, 3x optik yakınlaştırma

Arka Kamera Video: [email protected](8K), [email protected](4K), [email protected]

Ağır Çekim Video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön Kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Diğer Özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG desteği

İşletim Sistemi: iOS 16

iPhone 14 Pro Max'in özellikleri arasında çentik yerine Dynamic Island tasarımı, her zaman açık ekran, 48 MP ana kamera sensörü, süper akıcı ve titremeyen videolar için Aksiyon Modu bulunuyor. Ayrıca, Apple A16 Bionic işlemcisiyle güçlendirilmiş olan bu model, HDR10, Dolby Vision ve HLG gibi özellikleri de destekliyor.

Bu özelliklerle donatılmış olan iPhone 14 Pro Max, Apple'ın en güçlü telefonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yenigün Haber Merkezi