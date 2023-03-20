Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı. HÜDA-PAR’ı ittifaka alan AKP, YRP’yi de ittifaka davet etmişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı.

“FİLM BİTMEDİ, DAHA YENİ BAŞLIYOR”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını açıkladı. Seçimlere “müstakil” (Bağımsız) olarak gireceklerini açıklayan Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’ne ilişkin parti kararını açıkladı. Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı’na katılmayacağını, hiçbir ittifakta yer almayacağını söyledi. Erbakan, “Milli Görüş davasının erleri olarak, 69’da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır. Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. ‘Film bitmedi, daha yeni başlıyor’ demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi’nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor” dedi.

“MÜSTAKİL OLARAK SEÇİME GİRİYORUZ”

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım.”

ZENGİN VE YANIK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

YRP’nin cumhur ittifakına katılmak için 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini talep ettiği öne sürülmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den buna sert itirazlar gelmiş, iki ismin çıkışları parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı. Özellikle Zengin, hedef gösterilmiş ve partiden atılması çağrısında bulunulmuştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” dedi.

ZENGİN:” TEHDİT EDİLİYORUM”

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, açıklamasının ardından hedef haline getirildiğini ve yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyledi. Zengin, “Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha seviyeli, insani, İslami bir ortamda tartışabilsek” dedi. TBMM’de konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin “Yeniden Refah Partisi’nin görüşüdür. Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi bu konu hiç gündeme gelmedi. 6284 sayılı kanun bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da kadın sivil toplum kuruluşlarının olduğu toplantılarda da böyle ifade edilmiştir” diye konuştu. YRP’nin ittifaka katılmamasından sonra oklar yine Zengin’e döndü. AKP Whatsapp gruplarında Özlem Zengin hedef alınırken, Twitter’da da Zengin TT oldu. Yazılanlara göre YRP, ‘Zengin ve zihniyeti’ yüzünden ittifaka katılmadı. İşte o twitlerden bazıları: