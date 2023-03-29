61 ülkede faaliyet gösteren 46 şirketten 2.442 çalışanın katıldığı yarışmada toplam 368,9 milyon adım atıldı. Wellbees yarışmaya katılan her şirket adına UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla deprem bölgesinde çocuklar için bağışta bulundu. 225 bin TL tutarındaki bağış, UNICEF’in deprem bölgesindeki çalışmalarını desteklemek için kullanılacak.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından toplamda dört, bu yıl ise ilk kez düzenlenen global adım yarışması Wellbees Challenge’ın sonuçları açıklandı. Avustralya’dan Filipinler’e, Mozambik’ten Kanada’ya 61 ülkede faaliyet gösteren 46 şirketten 2.442 çalışan, 350 milyon olarak belirlenen toplam adım hedefinin üzerine çıkarak 368 milyon 999 bin adım attı. Wellbees’in algoritması ile her şirkete özel adım hedefinin belirlendiği 21 günlük yarışmada adım hedefine en hızlı ulaşan şirket, dünyanın en büyük seramik firmalarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli RAK Ceramics oldu.

Geçmiş yarışmalarda olduğu gibi adımların sosyal iyiliğe dönüştüğü yarışmanın kurgusunda bu kez bir değişiklik yapıldı ve şirketlerin adım hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın Wellbees tarafından tüm katılımcı şirketler için bağışta bulunuldu. Toplam 225 bin TL tutarındaki bağış, UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla kuruluşun bölgedeki çalışmalarını desteklemek için kullanılacak.

Melis Abacıoğlu: “Bu zorlu süreçte birbirimize ihtiyacımız var”

Düzenledikleri adım yarışmasının çalışanların hem bedenine hem de ruhuna iyi geldiğini söyleyen Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Bu yarışmayla çalışanlar hem kendilerine hem çalışma arkadaşlarına hem de diğer şirketlere meydan okuyor. Ancak bunun da ötesinde bir sosyal iyilik hareketinin parçası oluyorlar. Geçmiş yarışmalarımızda fidan dikiminden Afrika’daki elektriksiz bir köye güneş enerjisi panelleri kurmaya uzanan çalışmalar yaptık. Bu yıl ise hiç kuşkusuz aklımız ve kalbimiz deprem bölgesinde. Wellbees olarak bu zorlu süreçte birbirimize ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle deprem bölgesindeki çalışanlar için psikolojik destek sunarken, bölgeye travma psikologları, spor hocası, öğretmen, oyun ablası ve pedagoglar gönderdik. Adım yarışmamıza katılan şirketlerimiz adına yaptığımız bağış da UNICEF’in deprem bölgesindeki çalışmalarını desteklemek için kullanılacak. Bu anlamlı yarışın bir parçası olan tüm şirketlere ve çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ