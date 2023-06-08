10 Ülkeden 600’ün üzerinde sporcu, İDO sponsorluğunda Marmara’nın incisi Avşa Adası’nda 3.kez buluşacak. 11 Haziran Pazar Günü, Balıkesir’in gözde turizm merkezi Avşa Adası bir kez daha koşucuları misafir edecek olmanın heyecanını yaşıyor. İngiltere, Almanya, Rusya ve daha birçok ülkeden sporcular Avşa Adası’nı koşarak keşfedecekler.

3. Uluslararası Avşa Yarı Maratonu; Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde İDO ana sponsorluğuyla gerçekleştirilecek.

Avşa Adası’nda düzenlenen en büyük spor etkinliği olma özelliği taşıyan organizasyonda 21km yarı maraton, 12km yarım ada turu ve 2km halk yürüyüşü parkurları bulunacak. Depremzedeler yararına “1 Adım 1 Hayat” adıyla düzenlenecek olan halk yürüyüşüne yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek Avşa Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı Yenikapı’da bulunan İDO Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Akif Şencan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Filiz Şafak ve Sedoxy Sports Kurucusu Onur Şentürk katıldı.

AVŞA YARI MARATON YARIŞINA 10 ÜLKEDEN 600 SPORCU KATILACAK

Böyle bölgelerde düzenlenen organizasyonların önemine dikkat çeken Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Bizim 150 yol yarışımız var. Bu yarışlar, yapılan bölgenin tanıtımı, spor kültürünü daha da yaygınlaştırmak, sporu alt yaş gruplarına indirmek için yapılan yarışların başında geliyor. Bu yarışlarda profesyonel yarışçıların yanında masterler dediğimiz grubumuzu da görmek istiyoruz. Koşmanın manasını koşamayacak hale geldiğinizde görüyorsunuz ama biraz geç oluyor. Onun için koşmak gerekiyor. Atletizm her geçen gün büyüyor. Bütün branşlarda önemli noktaya geldik. Böyle yarışlarla da ülkemizin, yarışın yapıldığı bölgemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yarı maratonda 10 ülkeden 600 sporcu yer alacak. Bu da ayrıca güzel. Bölgenin kendi iç potansiyel nüfusunun azlığını düşünürsek, bu 600 kişinin gelmesi esnafımız ve bölge insanı için de önemli. Yarışı düzenleyenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Atletizm Federasyonu olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu yarışın içinde her zaman olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MARMARA ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANI SÜLEYMAN AKSOY: BU YARI MARATONLA ADADA TURİZME KATKI SAĞLADIK

Yarı maratonun Avşa için çok önemli olduğuna dikkat çeken Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, “2014 yılından beri başkanlık görevimizi yürütüyoruz. 3 yıl önce yaptığımız toplantıda adalarımızın kalkınabilmesi, daha fazla tanıtımının yapılabilmesi için bu gibi etkinliklere olumlu baktık. Bu tarihleri belirledik çünkü, 10 gün sonra adalarda bu yarışları yapmanın esprisi kalmaz. Sezon başlayacağı için aşırı bir yoğunluk olacak. Bu yarı maratonla adada turizme katkı sağladık. Böyle yarışlar esnaflar için de bir can suyu. Bu bittikten sonra başka bir Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Ben esnafımızın memnuniyetini gördüm. 600 kişi, Avşa için büyük bir rakam. Ayrıca deprem felaketinden dolayı bir farkındalık koşusu yapacağız. Hayatını kaybedenleri, depremden etkilenen vatandaşlarımızı anacağız. Bu işi el birliği ile gerçekleştireceğiz. İnşallah kazasız, belasız bir maraton olur. Seneye de daha büyük, daha gelişmişini yaparız” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI YAHYA AKDUMAN: BALIKESİR’İ SPORUN BEŞİĞİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Balıkesir’i sporun merkezi haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, “Başkanımız bize her zaman özendirici faaliyetler planlamamızı söyler. Bizim yaptığımız faaliyetler; küçüklerimiz, gençlerimiz, büyüklerimiz, herkes için merak edilen bir unsur. Biz Marmara adasından tutun Altınova’ya kadar farklı alanlarda spor ve gençlik çalışmaları yapıyoruz. Bu hafta maratonumuz var. Daha sonrasında zıpkınla balık avlama etkinliğimiz var. Balıkesir sporun beşiği haline gelsin istiyoruz. Farklı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Tüm federasyonlarımızı Balıkesir’in ev sahipliğinde yapacağımız organizasyonlara davet ediyoruz” dedi.

İDO ANA SPONSOR OLARAK DESTEĞİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK

İDO Halkla İlişkiler Müdürü sayın Filiz ŞAFAK “Böyle bir etkinliğe sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu yıl yaşanan deprem felaketinde katkıda bulunmayı kurum olarak kendilerine görev bildiklerini ve bu sorumlulukla destek verdiklerini belirtti. “1 Adım 1 Hayat” ile depremde zarar gören ve türlü zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza desteğe devam için herkesi Avşa’ya beklediklerini ekledi.

Yarış Belediye Caddesinden başlayarak koşulacak mesafeye göre adanın etrafında tam tur ya da yarım tur olacak şekilde koşulacak ve bu süre zarfında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.