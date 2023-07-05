Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 6 Temmuz Perşembe günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 34°: Güneşli

İzmir 36°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı

Bursa 32°: Yer yer yağışlı

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Muğla 33°: Yer yer yağışlı

Manisa 37°: Parçalı bulutlu

Karabük 34°: Parçalı bulutlu

Bitlis 32°: Parçalı bulutlu

Bolu 30°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 33°: Güneşli

Aksaray 36°: Güneşli

Ağrı 30°: Güneşli