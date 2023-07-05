Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 6 Temmuz Perşembe günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

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Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 34°: Güneşli
İzmir 36°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı
Bursa 32°:  Yer yer yağışlı
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 33°: Yer yer yağışlı
Manisa 37°:  Parçalı bulutlu
Karabük 34°: Parçalı bulutlu
Bitlis 32°: Parçalı bulutlu
Bolu 30°:  Yer yer yağışlı
Nevşehir 33°: Güneşli
Aksaray 36°: Güneşli 
Ağrı 30°: Güneşli

Kaynak: HABER MERKEZİ