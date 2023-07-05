Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 6 Temmuz Perşembe günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bursa ise yer yer yağışlı olacak.
İstanbul 30°: Parçalı bulutlu
Bursa 32°: Yer yer yağışlı
Tekirdağ 32°: Parçalı bulutlu
Edirne 36°: Parçalı bulutlu
Sakarya 32°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 32°: Parçalı bulutlu
Yalova 31°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 32°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Eskişehir ise yer yer yağışlı olacak.
Ankara 34°: Güneşli
Aksaray 36°: Güneşli
Konya: 34°:Güneşli
Eskişehir 32°: Yer yer yağışlı
Kırıkkale 36°: Güneşli
Çankırı 34°: Güneşli
Kayseri 35°: Güneşli
Yozgat 31°: Güneşli
Sivas 32°: Güneşli
Nevşehir 33°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer yağışlı olması bekleniyor. İzmir ve Manisa ise parçalı bulutlu olacak.
İzmir 36°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı
Manisa 37°: Parçalı bulutlu
Muğla 33°: Yer yer yağışlı
Aydın 37°: Yer yer yağışlı
Çanakkale 34°: Parçalı bulutlu
Denizli 35°: Yer yer yağışlı
Balıkesir 32°: Yer yer yağışlı
Uşak 32°: Yer yer yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Hatay 31°: Bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 30°: Yer yer yağışlı
Kahramanmaraş 38°: Güneşli
Isparta 34°: Parçalı bulutlu
Manisa 37°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 38°: Güneşli
Adıyaman 41°: Güneşli
Diyarbakır 42°: Güneşli
Mardin 39°: Güneşli
Siirt 39°: Güneşli
Şanlıurfa 41°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya 35°: Güneşli
Bayburt 31°: Parçalı bulutlu
Bolu 30°: Yer yer yağışlı
Giresun 27°: Güneşli
Kastamonu 32°: Güneşli
Sinop 25°: Güneşli
Karabük 34°: Parçalı bulutlu
Ordu 28: Güneşli
Rize 27°: Parçalı bulutlu
Trabzon 27°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 27°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 30°: Güneşli
Ardahan 26°: Güneşli
Bitlis 32°: Parçalı bulutlu
Erzurum 28°: Parçalı bulutlu
Kars 26°: Güneşli
Malatya: 37°: Güneşli
Tunceli 38°: Güneşli
Muş 33°: Parçalı bulutlu
Şırnak 37°: Güneşli
Van 29°: Parçalı bulutlu
Hakkari 31°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ