Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 6 Temmuz Perşembe günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bursa ise yer yer yağışlı olacak.

İstanbul 30°: Parçalı bulutlu

Bursa 32°: Yer yer yağışlı

Tekirdağ 32°: Parçalı bulutlu

Edirne 36°: Parçalı bulutlu

Sakarya 32°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 32°: Parçalı bulutlu

Yalova 31°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 32°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Eskişehir ise yer yer yağışlı olacak.

Ankara 34°: Güneşli

Aksaray 36°: Güneşli

Konya: 34°:Güneşli

Eskişehir 32°: Yer yer yağışlı

Kırıkkale 36°: Güneşli

Çankırı 34°: Güneşli

Kayseri 35°: Güneşli

Yozgat 31°: Güneşli

Sivas 32°: Güneşli

Nevşehir 33°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer yağışlı olması bekleniyor. İzmir ve Manisa ise parçalı bulutlu olacak.

İzmir 36°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı

Manisa 37°: Parçalı bulutlu

Muğla 33°: Yer yer yağışlı

Aydın 37°: Yer yer yağışlı

Çanakkale 34°: Parçalı bulutlu

Denizli 35°: Yer yer yağışlı

Balıkesir 32°: Yer yer yağışlı

Uşak 32°: Yer yer yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Hatay 31°: Bulutlu

Mersin 31°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 30°: Yer yer yağışlı

Kahramanmaraş 38°: Güneşli

Isparta 34°: Parçalı bulutlu

Manisa 37°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 38°: Güneşli

Adıyaman 41°: Güneşli

Diyarbakır 42°: Güneşli

Mardin 39°: Güneşli

Siirt 39°: Güneşli

Şanlıurfa 41°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya 35°: Güneşli

Bayburt 31°: Parçalı bulutlu

Bolu 30°: Yer yer yağışlı

Giresun 27°: Güneşli

Kastamonu 32°: Güneşli

Sinop 25°: Güneşli

Karabük 34°: Parçalı bulutlu

Ordu 28: Güneşli

Rize 27°: Parçalı bulutlu

Trabzon 27°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 27°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 30°: Güneşli

Ardahan 26°: Güneşli

Bitlis 32°: Parçalı bulutlu

Erzurum 28°: Parçalı bulutlu

Kars 26°: Güneşli

Malatya: 37°: Güneşli

Tunceli 38°: Güneşli

Muş 33°: Parçalı bulutlu

Şırnak 37°: Güneşli

Van 29°: Parçalı bulutlu

Hakkari 31°: Parçalı bulutlu



