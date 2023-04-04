4K Ultra HD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken TOSHIBA 55UA2263DT 55" Ultra HD Android TV ile televizyon karşısında keyifli dakikalar geçirin. 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra dahili Wi-Fi özelliğiyle de Google Play, Google Play Movies & TV, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına da kolay erişim ayrıcalığı sunuyor. 3 yıl Vestel garanti kapsamında bulunan bu yeni nesil televizyon sadece 9.499 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicileri bekliyor.

Bu haftanın kaçırılmayacak bir diğer yeni nesil televizyonu SAMSUNG 40T5300 Full HD Smart TV ise Smart Hub, Smart TV, tek kumanda özelliği, dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi özelliklerine sahip. 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ve 7.499 TL gibi hesaplı fiyatının yanında ücretsiz montaj imkanıyla satışa sunuluyor.

Kaçırılmayacak Beyaz Eşyalar A101’de

6 Nisan’dan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya Multi Cooling Teknolojisi ile tasarlanmış SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı. 402 L net hacmi ve nem kontrollü sebzeliği sayesinde sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlıyor. 304 L soğutucu net hacmi, 98 L dondurucu net hacmi, değiştirilebilir kapı açılış yönü ve hareket kolaylığı sağlayan tekerlekleri ile pratik bir hizmet sunan buzdolabı, 41 (dB (A) re1pW) havadaki akustik gürültü emsiyonu ve 310,00 kWh/a yıllık enerji tüketimi özelliklerini de içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Vestel garantisiyle ve 8.199 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor.

15 program, 9 kg yıkama kapasitesi, zaman geciktirme özelliği ve 1000 devir özellikleriyle A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de bu hafta satışa sunulan SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi ile hayatınız kolaylaşıyor. Günlük 60 dk./60 °C, çocuk kilidi, 15 dk. hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve sıcaklık ayar ek fonksiyonu özelliklerine de sahip bu çamaşır makinesi, 2 yıllık Vestel garantisi ve 5.999 TL fiyatıyla kaçırılmayacak beyaz eşyalar arasında yerini alıyor.

Kaçırılmayacak bir diğer beyaz eşya olan SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi ile yüzler gülüyor. 4 programlı, 12 kişilik yıkama kapasiteli, 12 L su tüketimi, su taşma emniyeti, eko programı, zaman erteleme fonksiyonu, tuz ve parlatıcı göstergesi, az bulaşık seçeneği, yıkama adımları göstergeleri, hızlı 30 dk./40 °C, eko 50 °C (standart program), süper 50 dk./65 °C ve yoğun 70 °C özellikleriyle bu ürün 2 yıllık Vestel garantisiyle ve 4.899 TL’lik fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

2.999 TL olan hesaplı fiyatıyla ve değiştirilebilir kapı açılış yönüyle her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz REGAL RGL 3 Çekmeceli CDRY 1101/DD 143 Derin Dondurucu, 103 litre net hacme sahip. Pratik ve kullanışlı olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken bu 4 yıldızlı derin dondurucu 2 yıllık Vestel garantisiyle sizleri bekliyor.

89 L net hacmi bulunan REGAL RGL 90 BT/BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı, 2 soğutucu rafa ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliğine sahip. 2 yıllık Vestel garantisiyle yalnızca 2.999 TL’ye A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışta.

Birbirinden Çeşitli Teknolojik Ürünler A101 Mağazalarında Sizleri Bekliyor

6.52’’ ekranı, 6 GB RAM’i ve 128 GB dahili hafızasıyla HIKING A43 Cep Telefonu, Android 12 işlemcisi ve 4500 mAh pil gücüyle alıcısına kullanışlı bir hizmet veriyor. 48 MP + 3 MP arka ve 8 MP ön kamerasıyla içerisinde güzel anılarınızı biriktirebileceğiniz bu cep telefonu, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliğiyle de güvenliğinizi üst seviyede tutuyor. 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 3.299 TL’ye ve farklı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

6.26" ekranı ile dikkat çeken ve bu hafta satışa sunulan bir başka cep telefonu REEDER P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu, 3800 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım avantajı sağlıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dâhili hafızası sayesinde kullanışlı bir hizmet veren bu ürün, 8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye imkân sunuyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde de kişisel veri güvenliğini de üst düzeyde tutan bu kaçırılmayacak telefon, farklı renk seçenekleri, 2 yıl Reeder Türkiye garantisi ve 2.599 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Şık tasarımı ile ön plana çıkan PIRANHA Akıllı Bileklik ise gerçek HR sensörü sayesinde nabız ölçme, uyku izleme, kandaki oksijen seviyesinin ölçümü ve aktivite kalori ölçümünün yanı sıra anlık mesaj bildirimi ve titreşim özelliği ile hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisi bulunan akıllı bileklik 119 TL’ye A101 teknoloji raflarında yerini alıyor.

Kablosuz, 50m iletişim mesafesi, 16 farklı zil sesi, pilli kullanım ve 3xAA pil ile çalışma özelliklerine sahip PIRANHA Kablosuz Kapı Zili ile kapılarınız daha eğlenceli tonda çalıyor. Bu kaçırılmayacak ürün sadece 89,95 TL ve 2 yıl garantisi ile satışa çıkıyor.

A101’de Satışa Sunulan Küçük Ev Aletleri Bu Hafta Da Çok Hesaplı

Şık tasarımı ile ön plana çıkan ARZUM AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge ile evlerinizi yorulmadan süpürün. 890 W, 1,8 L toz hazne kapasitesi, HEPA 12 filtre, dar uçlu boru ve koltuk süpürme başlığı, 77,8 dB ses seviyesi, -5 m kablo uzunluğu ve daha nice pratik özellikleri bulunan bu ürün sadece 1.799 TL. 4 yıllık Arzum garantisi ile tüm A101 mağazalarında alıcıların beğenisine sunuluyor.

Darbe fonksiyonu ve değişken hız ayarıyla KIWI KMX3635 Stand Mikser ise 5 L paslanmaz çelik karıştırma kabı, kolay aksesuar değişimi için serbest bırakma düğmesi ve yukarı kalkabilir kafa, sıçrama koruması, hamur kancası, çırpma teli, düz çırpıcı, 600 W özellikleriyle, çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlarıyla alıcılarına konforlu bir hizmet sunuyor. 1.199 TL fiyatı ve 2 yıl garantisi bulunan bu kaçırılmayacak ürün farklı renk avantajlarıyla satışa çıkıyor.

ONVO OVFRY08 Yağsız Fritöz Air Fryer ile evinizde yağsız ve sağlıklı yemekler yapmak mümkün. 6,5 litre kapasite, 1700 W, 80-200°C sıcaklık aralığı, 1-60 dk. zamanlayıcı aralığı, yüksek hızlı hava sirkülasyon teknolojisi, bulaşık makinesinde yıkanılabilir sepet, dokunmatik dijital kontrol paneli, ön ayarlı pişirme modu, %80’e kadar daha az yağ kullanımı, hazır konumda sesli uyarı ve ön ayarlı 8 pişirme modu özelliklerine sahip bu air fryer 2 yıllık garantisi ve 1.799 TL olan uygun fiyatıyla A101 mağazalarında.

AKEL Katmer ve Gözleme Sacı ile birbirinden lezzetli katmerler ve gözlemeler yapın. 1550 W, elektrostatik boyalı gövde, emaye kaplı geniş yüzey özellikleriyle, pratik ve rahat kullanımıyla, 2 yıllık garantisiyle ve 429 TL fiyatıyla A101 mağazalarında tüketicileri bekliyor.

Birbirinden işlevsel özellikleriyle KIWI KC8230 4’ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici alıcılara sunuluyor. Sarımsak, biber, havuç, sebze, soğan, kuruyemiş ve kemiksiz et için ideal olan bu ürün; doğrama, dilimleme, soyma ve çırpma teliyle, paslanmaz çelik bıçak ve dilimleyici diskiyle, 200 ml haznesiyle, USB şarjlı ve kablosuz şık tasarımıyla ve 3.7 V, 1200 mAh özellikleriyle satışa çıkıyor. Satışına USB kablosu da dahil olan bu ürün 2 yıllık garanti kapsamında ve 249 TL fiyatında.

KIWI KHB4438 Hız Ayarlı El Blender'ı, sessiz ve uzun ömürlü DC motoru, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçak ve blender başlığı ve 1200 W maksimum gücüyle kullanıcısına pratik ve rahat bir kullanım olanağı sunuyor. 2 yıllık garantisi bulunan bu ürün yalnızca 389 TL’lik fiyatla A101 market reyonlarında.

KIWI KCM 7510 Elektrikli Cezve kahvesiz yapamam diyenler için kaçırılmayacak küçük ev aletlerinden. 1000 W hızlı kaynatma özelliği ve 330 ml haznesi ile 4-5 fincan kahveyi yapabilen oldukça kullanışlı elektrikli cezve 2 yıl garantisiyle sadece 119 TL.

Hareket sensörlü, otomatik kapanma ve 3000 Watt özelliğiyle KIWI KSI 6323 Seramik Tabanlı Buharlı Ütü alıcılara sunuluyor. Kendi kendini temizleme fonksiyonu, akıllı otomatik kapanma koruması, kireçlenmeyi önleyici sistem, dayanıklı seramik taban, damlamayı önleyici sistem, 400 ml su haznesi, ayarlanabilir buhar oranı, 50 g/dk. sürekli buhar, 150 g şok buhar ve dikey buhar gibi çeşitli özellikleri de bulunan bu buharlı ütü, 2 yıllık garantisiyle ve 399 TL olan hesaplı fiyatıyla sizleri bekliyor.

Formunu korumaya dikkat edenler için FELIX FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül bu haftanın ilgi çeken ürünler arasında. Vücut yağ ve su oranı hesaplayan, 150 kg’a kadar ölçüm yapabilen, 6 mm temperli cam yüzeye sahip. 10 farklı hafıza kaydı alabilen ürün, uzun ömürlü lityum pil ile çalışıyor. 2 yıl Arzum garantisi ve sadece 199 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülü, 6 Nisan itibarıyla satışa çıkıyor.

Ebeveynlerin İçi A101 Sayesinde Daha Rahat

KIWI KBABY58 Otomatik Göğüs Pompası annelerin hayatını kolaylaştıracak kullanışlı bir ürün. Yeni nesil USB ile kolay kullanım sağlayan ürün, sıcağa dayanıklı malzemeden üretilerek dezenfeksiyon için kaynatılıp temizlenebiliyor. 2 farklı modu ve 9 farklı ritmi sayesinde annelerin rahatça süt sağlamasına olanak sağlayan ürün, bebeğin emme düzenini taklit ederek daha az zamanda daha fazla süt sağlıyor. Oldukça kullanışlı olan bu ürün 2 yıl garantisiyle yalnızca 299 TL.

Canlı izleme, bebek monitörü, ortam dinleme, sesli mesajlaşma, gece görüşü ve hareket sensörü özelliklerine sahip KIWI KBABY-99 IP Kamera sayesinde bebeklerinizi nerede olursanız olun rahatlıkla takip edebileceksiniz. Kablosuz ağ bağlantısı (2.4 GHz Wi-Fi ağını destekler), tablet/akıllı telefon ile her yerden canlı izleme (internet bağlantısı gerektirir), full HD görüntü kalitesi, uzaktan yatay ve dikey hareket kontrolü, karşılıklı konuşma, TF kart desteği (128 GB maksimum), anlık görüntü alabilme ve görüntü kaydedebilme, 90 derece görüş açısı özelliklerine de sahip iOS ve Android destekli bu IP kamera 2 yıl garanti kapsamında ve sadece 399 TL fiyatında.

Mama öğütme, buhar ile pişirme, 150W güçlü öğütme özellikleriyle, BPA içermeyen KIWI KBABY85 Bebek Mama Hazırlayıcı ile bebeklerinize evde sağlıklı mama hazırlamak artık oldukça kolay. Zamandan da tasarruf etmenizi sağlayan bu ürün gıda ürünlerini çocuğunuz için sağlıklı, ev yapımı yemeklere dönüştürür ve iyi bir bebek diyeti için gereken sağlıklı yiyecekleri buharda pişirerek hızlı ve kolay bir yolla yapmanıza olanak sağlar. Kullanımı ve temizliği kolay olmasıyla da çalışan ebeveynlerin imdadına yetişen mama hazırlayıcı, 600 ml buharlı pişirme kabı, 250 ml su haznesi, karıştırma spatulası, 2 yıllık garantisi ve 799 TL’lik kaçırılmayacak fiyatıyla A101 raflarında anne ve babaları bekliyor.

A101 Evcil Hayvanlarınızı Da Unutmuyor

Evcil hayvan sahiplerini de unutmayan A101’de bu hafta Otomatik Evcil Hayvan Su Çeşmesi 299,95 TL’ye satışa sunuluyor. 5V 1A gücündeki bu ürün, 2,5 litre su kovası, sessiz çalışma, su olmadan çalışmaz, yıkanabilir filtre ve USB şarj kablosu özellikleriyle satışa çıkıyor.

Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı ile birlikte evcil hayvanlarınızın mama saatlerini endişe etmeyin. Kapağı, evcil hayvanın dokunmatik düğmesini engelleyecek şekilde tasarlanan bu ürün 3xAAA pil ile çalışmaktadır. 6 bölme, 00:00-24:00 arası seçilebilir besleme aralıkları, hem kuru hem yaş mama ile besleme, kolay ayrılabilir parçalar ve temizlik, düşük pil durumunu görüntüleme gibi pratik özellikleri bulunan bu ürün 399,95 TL’ye alıcılarını bekliyor.

A101 satışa sunduğu KPPC10850 Evcil Hayvan Bakım Seti ile alıcılarına evlerinde rahatlıkla evcil hayvanlarına bakım yapabilme avantajını sunuyor. Seramik, körelmeyen bıçaklar, ayarlanabilir bıçak uzunluğu kolu özellikleriyle ve tarak, tırnak makası, tüy fırçası, törpü, bıçak bakım yağı, 2 kılavuz tarak (3/9 mm), makine temizleme fırçası, kolay taşıma ve saklama kutusuyla beraber satılan bu set; 2 yıl garantisi ve 249 TL’lik fiyatıyla hayvanseverleri bekliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi