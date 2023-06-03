Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kadıköy Çevre Festivali, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. Festivalde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santralimiz ile 1,5 yılda yaklaşık 2 milyon Türk lirası tasarruf sağladık. Şu anda evlendirme dairesi ile belediye binası arasındaki otoparkın üzerine kuracağımız güneş enerjisi santraliyle bu tasarrufumuzu daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali Kadıköy’de devam ediyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilen 6. Kadıköy Çevre Festivali’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. “Kentsel Dirençlilik: Doğaya Emek Ver” temasıyla düzenlenen festivalde; deprem ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerle mücadele konusunda atölyeler, paneller, söyleşiler, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinren renkli onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin ikinci günü Kadıköy Afet Gönüllüleri için düzenlenen sertifika töreniyle başladı. Temel afet gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 60 kişi, sertifikalarını Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın elinden aldı.

“SU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZLA LİDERİZ”

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, ‘Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz’ parolasıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, “Kadıköy Belediyesi olarak çevrenin korunması için gösterdiğimiz çabalarımız konusunda mütevazı olamayacağım. Atıksız yaşam hareketi başta olmak üzere, ekolojik planlama ve mimari süreçler ile her türlü atığın ayrı toplanması, iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek için su ve enerji verimliliği çalışmalarımızla ülke ölçeğinde lider olduğumuzu büyük bir gururla belirtmek isterim. Dünya çapında 8 binden fazla şehir ve kurumun iklim değişikliği stratejilerini paylaştığı platform olan CDP’nin 2022 anketine Türkiye’den katılan şehirler içinde, A Listesi’nde yer almaya hak kazanan ilk ve tek şehir olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

KADIKÖY BELEDİYESİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETTİ, 2 MİLYON TL TASARRUF ETTİ

Kadıköy Belediyesi olarak çevrenin korunması ve afetlerle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurulan güneş enerji santralinden üretilen enerji sayesinde 2 milyon Türk lirası tasarruf sağladıklarını açıkladı. Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin yanında bulunan otopark alanın üzerine de güneş enerjisi panelleri kurmayı planladıklarını söyledi. Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santralimiz ile 1,5 yılda 266 megawatt elektrik üreterek, yaklaşık 2 milyon Türk lirası tasarruf ettik. Şu anda çalışmaları devam eden, evlendirme dairesi ile belediye binası arasındaki otoparkın üzerine kuracağımız güneş enerjisi santraliyle bu tasarrufumuzu daha da arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda burası otopark da olarak kullanılmaya devam edecek” dedi.

YAĞMUR SUYU HASADIYLA 1600 TON İÇME SUYUNDAN TASARRUF EDİLDİ

Gelecekteki en önemli sorunlardan biri haline gelecek kuraklık ve susuzlukla mücadele için de önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Odabaşı, “Hizmet birimlerimizde gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu toplama sistemi çalışmalarımız ile 2 yılda toplam bin altı yüz ton yağmur suyunu kullanarak içme suyundan tasarruf sağladık” dedi. Kadıköy Belediye Meclisi, 2021 yılında Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılması yönünde karar almıştı.

“AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA ÖNCÜ BELEDİYEYİZ”

“İstanbul’da olası afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da birçok belediye ve kamu kurumuna öncülük ediyoruz” diyen Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin afetlerle mücadele konusunda yaptığı çalışmaları da şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de bir ilk olan ve 2000 yılından beri hizmet veren Beton-Zemin Laboratuarımızda sağlıklı binalar için gereken bütün denetimleri Kadıköy Belediyesi olarak bizzat yapıyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin 23 yıldır verdiği bu hizmet, maalesef, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından bütün belediyelerde zorunlu hale geldi.

Açıldığı günden bugüne yaklaşık 12 bin kişiye eğitim verilen; Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkımızda da afet öncesi, esnası ve sonrasında yapmamız gerekenleri öğrenirken, komşularımızın ve özellikle öğrenci kardeşlerimizin afetler konusunda bilinçlendirilmelerini sağlıyoruz.

Ve Arama Kurtarma Takımımız BAK, Arama Kurtarma Ekipleri Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında ülkemizde Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu. Arama kurtarma takımımızda 2 adet arama köpeği ve eğitmeni bulunuyor. Köpeklerimizden Lena, AFAD tarafından gerçekleştirilen Enkazda Canlı Arama Sınavı'nda hem Eğitim hem de Görev Yeterlilik Belgesini almış ve ülkemizde bir deprem sonrasında görev yapabilecek seviyede olan 38 köpekten biri.

6 Şubat’ta gerçekleşen ve hepimiz de büyük etkiler yaratan Kahramanmaraş merkezli depremde, deprem bölgesine ilk ulaşan 52 kişilik Arama Kurtarma Takımımız Hatay’da 12 gün süre ile görev yaptı ve 19 kişiye canlı olarak ulaşmayı başardı.

Arama Kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra 2 Gezici Aşevimizle Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde, 2 Mobil İkram aracımız ve iki seyyar mutfağımızla Malatya’da afetzedelere her bir öğün için günde 10 bin yemek dağıttık.

‘Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi’ni de hayata geçirdik. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 2 bin 300 kişi Kadıköy Afet Gönüllüsü olmak üzere başvuru yaptı. Mayıs 2023 itibari ile 40 saatlik Kadıköy Afet Gönüllüsü Eğitimlerini tamamlayan ve birazdan kendilerine sertifikalarını teslim edeceğim 60 kişi ‘Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Destek Gönüllüsü’ olmaya hak kazandı.”