Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 7 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 26°: Güneşli
İzmir 31°: Parçalı bulutlu
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 30°: Parçalı bulutlu
Muğla 28°: Parçalı bulutlu
Manisa 26°: Parçalı bulutlu
Karabük 29°: Parçalı bulutlu
Bitlis 25°: Parçalı bulutlu
Bolu 26°: Yer yer yağışlı
Nevşehir 23°: Parçalı bulutlu
Aksaray 27°: Güneşli
Ağrı 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Kaynak: HABER MERKEZİ