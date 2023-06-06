Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 7 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 26°: Güneşli

İzmir 31°: Parçalı bulutlu

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Adana 34°: Parçalı bulutlu

Antalya 30°: Parçalı bulutlu

Muğla 28°: Parçalı bulutlu

Manisa 26°: Parçalı bulutlu

Karabük 29°: Parçalı bulutlu

Bitlis 25°: Parçalı bulutlu

Bolu 26°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 23°: Parçalı bulutlu

Aksaray 27°: Güneşli

Ağrı 23°: Yer yer sağanak yağışlı



