Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 6 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 21°: Parçalı bulutlu

İzmir 30°: Parçalı bulutlu

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Adana 31°: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Güneşli

Muğla 27°: Parçalı bulutlu

Manisa 31°: Parçalı bulutlu

Karabük 24°: Parçalı bulutlu

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 23°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 21°: Sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Parçalı bulutlu

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu YENİGÜN HABER MERKEZİ