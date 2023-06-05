Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 6 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 21°: Parçalı bulutlu
İzmir 30°: Parçalı bulutlu
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Adana 31°: Parçalı bulutlu
Antalya 28°: Güneşli
Muğla 27°: Parçalı bulutlu
Manisa 31°: Parçalı bulutlu
Karabük 24°: Parçalı bulutlu
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 23°: Yer yer yağışlı
Nevşehir 21°: Sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Parçalı bulutlu
Ağrı 24°: Parçalı bulutluYENİGÜN HABER MERKEZİ