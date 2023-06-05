Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 6 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 24°: Parçalı bulutlu
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 26°: Parçalı bulutlu
Edirne 28°:Parçalı bulutlu
Sakarya 24°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 25°: Parçalı bulutlu
Yalova 26°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 24°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 21°: Parçalı bulutlu
Aksaray 23°: Parçalı bulutlu
Konya: 21°: Yer yer yağışlı
Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 23°: Parçalı bulutlu
Çankırı 23°: Parçalı bulutlu
Kayseri 24°: Yer yer yağışlı
Yozgat 17°: Yağmurlu
Sivas 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Aydın’da ise hava güneşli olacak.
İzmir 30°: Parçalı bulutlu
Manisa 24°: Parçalı bulutlu
Aydın 24°: Güneşli
Çanakkale 26°: Bulutlu
Denizli 29°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu
Uşak 25°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya’da hava güneşli, Mersin’de de yer yer sağanak yağış bekleniyor.
Adana 31: Parçalı bulutlu
Antalya 28°: Güneşli
Hatay 29°: Parçalı bulutlu
Mersin 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu
Isparta 24°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 30°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 32°: Parçalı bulutlu
Mardin 29°: Parçalı bulutlu
Siirt 31°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 19°: Yer yer yağışlı
Bayburt 20°: Yer yer yağışlı
Bolu 23°: Yer yer yağışlı
Giresun 20°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 21°: Parçalı bulutlu
Sinop 19°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Parçalı bulutlu
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 21°: Sağanak yağışlı
Trabzon 21°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yer yer ise hava yağışlı olacak.
Ağrı 24°: Parçalı bulutlu
Ardahan 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 20°: Yağmurlu
Kars 20°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 27°: Parçalı bulutlu
Tunceli 26°: Parçalı bulutlu
Muş 24°: Parçalı bulutlu
Şırnak 27°: Güneşli
Van 22°: Parçalı bulutlu
Hakkari 23°: Parçalı bulutlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ