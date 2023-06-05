Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 6 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 24°: Parçalı bulutlu

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 26°: Parçalı bulutlu

Edirne 28°:Parçalı bulutlu

Sakarya 24°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 25°: Parçalı bulutlu

Yalova 26°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 24°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 21°: Parçalı bulutlu

Aksaray 23°: Parçalı bulutlu

Konya: 21°: Yer yer yağışlı

Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 23°: Parçalı bulutlu

Çankırı 23°: Parçalı bulutlu

Kayseri 24°: Yer yer yağışlı

Yozgat 17°: Yağmurlu

Sivas 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Aydın’da ise hava güneşli olacak.

İzmir 30°: Parçalı bulutlu

Manisa 24°: Parçalı bulutlu

Aydın 24°: Güneşli

Çanakkale 26°: Bulutlu

Denizli 29°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu

Uşak 25°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya’da hava güneşli, Mersin’de de yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Adana 31: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Güneşli

Hatay 29°: Parçalı bulutlu

Mersin 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu

Isparta 24°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 30°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 32°: Parçalı bulutlu

Mardin 29°: Parçalı bulutlu

Siirt 31°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 19°: Yer yer yağışlı

Bayburt 20°: Yer yer yağışlı

Bolu 23°: Yer yer yağışlı

Giresun 20°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 21°: Parçalı bulutlu

Sinop 19°: Parçalı bulutlu

Karabük 26°: Parçalı bulutlu

Ordu 21° : Sağanak yağışlı

Rize 21°: Sağanak yağışlı

Trabzon 21°: Sağanak yağışlı

Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yer yer ise hava yağışlı olacak.

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu

Ardahan 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Erzurum 20°: Yağmurlu

Kars 20°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 27°: Parçalı bulutlu

Tunceli 26°: Parçalı bulutlu

Muş 24°: Parçalı bulutlu

Şırnak 27°: Güneşli

Van 22°: Parçalı bulutlu

Hakkari 23°: Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ