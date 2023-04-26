PUBG MOBILE Espor takvimindeki en büyük yaz etkinliği olan PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) için turnuva formatının yanı sıra her bölgede özel eleme slotları resmi olarak açıkladı.

Etkinlik 11 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek ve 2023 PUBG MOBILE Espor Takviminin ilk uluslararası turnuvası olacak.

En başarılı ve en popüler takımlar, PMWI Allstars Aşaması ve PMWI Ana Turnuva olmak üzere iki aşamaya ayrılan bu yılki etkinlikte, çorba parasını kimin en iyi şekilde alabileceğine dair destansı bir mücadeleye girişecek!

PUBG MOBILE, Gamers8 tarafından desteklenen dünyanın en büyük oyun ve espor festivali PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) için hayranların ve oyuncuların bilmesi gereken tüm ayrıntıları resmi olarak açıkladı. 18 takım, 11 Temmuz - 13 Temmuz tarihleri arasında turnuvanın ilk aşaması olan PMWI Allstars Aşamasına katılacak ve yapılacak seçimler hayran oyları ve birkaç tane doğrudan davetle belirlenecek.

Ardından, 14 - 16 Temmuz tarihleri arasında kendi bölgesel şampiyonalarından gelenler, en iyi 5 PMWI Allstars Aşaması takımı ve doğrudan davet edilen bazı takımların yer aldığı 16 takımın katılacağı PMWI Ana Turnuvası başlayacak. Toplam 3.000.000 $ ödül havuzuna sahip olan PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) kaçırılmaması gereken bir turnuva olacak!

Bu yılki PMWI heyecanı 11 Temmuz'da başlayacak ve PMWI Allstars Aşaması dünyanın en popüler 18 takımını üç gün sürecek yoğun bir rekabette karşı karşıya getirecek. Elemelere katılabilmek için 14 takım, 26 - 30 Mayıs tarihleri arasında oyun içinde gerçekleştirilecek ve daha fazla bilginin yakında paylaşılacağı PMWI Allstars Oylaması ile seçilecek!

Bu takımların her birine PUBG MOBILE tarafından özel olarak davet edilen biri Güney Kore'den, biri Japonya'dan, biri Suudi Arabistan'dan ve biri de özel davetli olmak üzere dört takım katılacak. Allstars Aşamasının ilk beş takımı, PMWI'ın bir sonraki aşaması olan Ana Turnuvaya da katılmaya hak kazanacak.

14 - 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan PMWI Ana Turnuvası'nda ise dört PMPL bölge şampiyonu ve en iyi iki PMSL SEA takımı, en iyi beş PMWI Allstars takımının yanı sıra Çin (2023 PEL Spring'in en iyi iki takımı), Japonya/Güney Kore (PUBG Mobile Showdown 2023: Kore vs Japonya'nın bir sonucu olarak), Suudi Espor Ligi Şampiyonu Twisted Minds ve bir özel davetli olmak üzere toplam 16 takım katılacak. PUBG MOBILE Esports'un en başarılı ve en popüler takımları arasında heyecan verici bir rekabet yaşanacak ve her takım PMWI Şampiyonu olmak ve 3.000.000 dolarlık ödül havuzundan en büyük payı almak için mücadele edecek.

Bu yılki PMWI, Gamers8 sponsorluğunda gerçekleşiyor. Riyad'da bulunan ve dünyanın en büyük e-spor ve oyun festivali olan Gamers8, Temmuz - Eylül 2023 tarihleri arasında toplam sekiz hafta sürecek. Toplam ödül havuzu 45.000.000 $ olan festival, 11'den fazla oyun ve 300'den fazla turnuvada oynanacak ve küresel müzik sanatçılarının performanslarının yanı sıra hayranların en sevdiği espor takımlarının heyecan verici maçlarını da beraberinde getirecek.

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