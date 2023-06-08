Altın piyasasındaki son durum, doların önceki gün 23 TL'yi geçmesiyle birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın gibi birimlerin alış-satış fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ayrıca doların son kapanış fiyatı 23.3303 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL kurunda alış fiyatı 23.3279 TL, satış fiyatı ise 23.3327 TL olarak belirlendi. Euro ise yüzde 1.93 oranında artış göstererek günü yukarı yönlü tamamladı. Euro'nun alış fiyatı 25.4207 TL, satış fiyatı ise 25.4313 TL olarak gözlemlendi

574 Dolar Ne Kadar, Kaç TL?

Bugün itibariyle dolar kurunda yaşanan son güncellemeyle birlikte, doların alış fiyatı 23,3578 TL ve satış fiyatı 23,3676 TL seviyesindedir. Güncel dolar kuru verileri 08.06.2023 tarihiyle birlşkte 1 Dolar, 23,3578 Türk Lirası değerindedir. Örneğin, 574 Dolar karşılığında 13.407,38 Türk Lirası alınabilir.

8 Haziran Altın Dolar Neden Yükseliyor?

Ekonomistler tarafından yapılan değerlendirmelerde dövizdeki yükselişin sebebinin birden fazla faktöre bağlı olduğu ifade ediliyor. Bunlardan biri Mehmet Şimşek'in ekonomide 'rasyonel' olma normalleşme sinyalleri olarak değerlendirilebilir. Mehmet Şimşek'in ekonomik politikalarda daha sağduyulu, tutarlı ve rasyonel bir yaklaşım sergilemesiyle yatırımcıların güveninin arttığı ve döviz talebinin yükseldiği belirtiliyor.