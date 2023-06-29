Avrupa’nın en önemli film festivallerinden “Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali”nde yarışacak filmler belli oldu. TRT destekli “Blaga’s Lessons” ve “Gülizar” filmleri dünya prömiyerlerini “57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali”nde yapacak. Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı iki farklı kategoride

ise “TRT Ödülü” verilecek. Festival, 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Çekya’nın Karlovy Vary kentinde düzenlenecek. Festivalin ana yarışma bölümünde TRT destekli “Blaga’s Lessons” yarışıyor TRT destekli “Blaga’s Lessons” filmi, dünya prömiyerini “57. Karlovy Vary Film Festivali”nin ana yarışma bölümü olan “Crystal Clobe Yarışması”nda yapacak. Ödüllü Bulgar sinemacı Stephan Komandarev’in yönettiği, Katya Trichkova’nın yapımcılığını üstlendiği Bulgaristan- Almanya ortak yapımı film, geçtiğimiz yıl Saraybosna Film Festivali’nin endüstri bölümü Cinelink’te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde “TRT Ödülü” kazanmıştı. 70 yaşındaki eski bir öğretmen olan Blaga’nın, telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılması ve kocasının mezarı için biriktirdiği parayı kaybetmesini anlatan film, komünizm sonrası Bulgaristan’daki sosyal duruma dair dikkat çekici tespitler sunuyor. TRT destekli “Gülizar” filmi festivalin “Work in Progress” kategorisinde yarışıyor Karlovy Vary Film Festivali’nin endüstri bölümü Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde TRT destekli “Gülizar” filmi yarışacak. 12 Punto 2021’e seçilen projelerden biri olan “Gülizar”, yönetmen Belkıs Bayrak’ın ilk filmi. Çekimleri Türkiye ve Kosova’da gerçekleştirilen film, Türkiye-Kosova ortak yapımı ilk filmolma özelliğini de taşıyor. Belkıs Bayrak’ın yönettiği filmin yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er, Valmira Hyseni ve Belkıs Bayrak’ın üstleniyor. Film, Türkiye’nin sınır kasabasında yaşayan Gülizar’ın Kosova’da yaşayan Emre ile evlenmek için çıktığı yolculukta tacize uğramasını ve Emre ve Gülizar’ın saldırganı bulmaya çalışmasını konu alıyor.

Festivalin endüstri bölümünde “TRT Ödülü” verilecek TRT yalnızca Türkiye’deki uluslararası film festivallerini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki en önemli film festivallerini de desteklemeye devam ediyor. TRT’nin

dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile 2021 yılında başlattığı iş birliği bu yıl da devam ediyor. Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı 2

ayrı kategoride “TRT Ödülü” verilecek. Avrupa’daki en büyük ortak yapım marketlerinden biri olan Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı “Work in Progress” yarışmasında ve post prodüksiyon ve dağıtım aşamasındaki projelerin yarıştığı “First Cut +” bölümünde iki ayrı projeye TRT Ödülü verilecek. Festivalin “Ufuklar” bölümünde TRT ortak yapımları gösterilecek Festivalde, uluslararası alanda önemli sinemacıların filmlerine yer verilen “Ufuklar” (Horizons) bölümünde, dünya prömiyerlerini geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümü’nde yapan TRT ortak yapımları “La Chimera”, “Club Zero” ve “Kuru Otlar Üstüne” filmleri de gösterilecek.