1968 yılında Ses dergisi tarafından düzenlenen Sinema Artisti Yarışması’na toplam 7.329 yarışmacı katıldı. Üç ayrı eleme sonunda 10 kadın, 14 erkek olmak üzere toplam 24 finalist belirlendi. Kimileri sahne ve sanat dünyasının içinde kayboldu gitti. Kimileride bugün bile şöhretleri süren birer yıldız oldular. Mesela Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Engin Çağlar, Fatma Karanfil, Seyyal Taner, Müjgan Ağralı, Piraye Uzun sinemada önemli filmlere imza attılar.İşte, içlerinde sonradan büyük şöhret kazanan isimlerin de yer aldığı finalistler.

Soldan sağa..

Ayaktakiler: Seyyid Demir, Kadir İnanır, Doğan Özinan, Ender Tuğan, Uğur Güçlü, Altan Bozkurt, Yalım Tarcan, Sühan Baydar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Hasan Özlü, Engin Çağlar, Faruk Akçimen.

Oturanlar: Reyal Varol, Fatma Karanfil, Zühal Gülsoy, Nil Kutval, Duygu Alev, Ülkü Özen, İnci Gökmen, Seyyal Taner, Müjgan Ağralı, Piraye Uzun