Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sisteme kayıtlı 526 depremzede çocuğun bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 78'ini ailelerine teslim etmişiz, 335 çocuğumuz hastanelerde takip ediliyor, 113 çocuğumuz da bizim kurum bakımımızda." bilgisini verdi.

Yanık, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, depremzede çocuklara ilişkin bilgi verdi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve millete başsağlığı dileyen Yanık, ilk günden itibaren sahada olduklarını ve deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Yanık, kuruluşlarda kalan vatandaşlar ve çocuklarla ilgili çalışmaları büyük bir titizlikle ve özenle takip ettiklerinin altını çizdi.

Türk milletinin şefkat toplumu olduğunun bu afet döneminde de kendini gösterdiğini dile getiren Yanık, "Bizim milletimiz, böyle zamanlarda büyük bir dayanışma toplumuna dönüşüyor. Çocuklarımızla alakalı da çok fazla destek talebi, koruma, bakım, gözetim talebi var." diye konuştu.

Bu durumdan çok etkilendiğini aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla arkadaşlarımızın verdiği başvuru sayısı yaklaşık 190 bin. Dolayısıyla hakikaten milletimize, teşekkür ediyorum, çok müteşekkirim, fakat bununla ilgili birkaç bilgiyi paylaşmamız lazım. Öncelikli olarak bizim refakatsiz çocuk, yani ailesi, ebeveyni yanında olmayan, depremzede olup da bir şekilde göçük altından çıkan, yahut buluntu, kayıp çocukların ya da hastanelerde halihazırda tedavi altında olan çocukların takibini çok yakından yapıyoruz.

Bizim yaralanma söz konusu değilse doğrudan doğruya kuruluşlarımıza aldığımız çocuklarımız var, hastanelerde takip ettiğimiz çocuklarımız var ve artık yavaş yavaş şükürler olsun ki aileleriyle eşleştirip teslim ettiğimiz çocuklarımız var. Bu anlamda lütfen milletimiz müsterih olsun, çok yakından, Sağlık Bakanlığımızla, emniyet ve Bakanlığımız koordineli bir biçimde sağlık kuruluşlarında olan çocuklarımızla ilgili kimlik bilgileri varsa sisteme kayıt edilmesi, bilinmiyorsa çok küçükse ya da kendini ifade edemeyecek durumda olan çocuklarımız varsa bunların fotoğraflarının, ayırıcı ve tanıtıcı özelliklerinin sisteme kayıt edilmesiyle takip ediyoruz."

Bu uygulamanın nasıl yapıldığına ilişkin de bilgi veren Yanık, bunun için TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir yazılım programı bulunduğunu söyledi.

Bu programın Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sistemine tanımlandığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Diyelim ki hastanede bir çocuğumuz tedavi altında. Hemen ilgili sağlık kuruluşu, o çocuğun yaşı, cinsiyeti, ayırıcı özelliklerini belirtiyor ve fotoğrafını çekiyor, sonra bunları sisteme yüklüyor. Sonra, diyelim ki bizim elimizde de bir kayıp ihbarı var ve o eşkale uyuyor. Hemen eşleştirmesini yapıyoruz ve ailelere 'Bu fotoğraf mı?' diyoruz. Evet ya da hayır. Kimlik biliniyorsa zaten takibi yapmak daha kolay oluyor.

Bu anlamda telefon numaralarımızı bir kez daha paylaşmak istiyorum. Refakatçisi olmayan çocukların bildirimiyle alakalı Bakanlığımızın 0501 730 10 50'den başlayan ve sonu 60'a kadar devam eden 10 ayrı hattımız var. Bu hatta gelen ihbarları kaydediyoruz. Bu, bir ihbar kayıt havuzu oluşturuyor. Diğer tarafta da buluntu, hastanelerde ya da bizim kurumlarımızda olan çocuklarla eşleştirmelerini bu şekilde takip ediyoruz."

Bu işlemlerin büyük bir titizlikle yapıldığını vurgulayan Yanık, çocukların bir kısmını ailelerine teslim ettiklerini söyledi. Yanık, diğer çocukların da kimlik ve ailelerinin tespiti noktasında çalışmaların yürütüldüğü aktardı. Bu noktada birkaç basamakta hizmet verildiğini anlatan Yanık, "Bunlardan biri, çocuğun ailesi, yakınları varsa öncelikli olarak depremzede çocuğumuzu kendi ailesi veya yakınlarına teslim etmeyi önceliyoruz. Ailesi yoksa ya da yakınlarının halihazırda teslim edilebilir durumları yoksa kuruluşlarımızda çocuklarımızın gözetimini sağlıyoruz." dedi.