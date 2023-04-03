50cc motor fiyatlarında yaşanan artış, artan talep ve araç vergisi düzenlemelerinin etkisiyle piyasada dikkat çekiyor. Uygun fiyatları ve düşük yakıt tüketimi nedeniyle tercih edilen bu motorlar, özellikle şehir içi ulaşımda popülerliğini sürdürüyor.

MONDİAL LOYAL 50 cc

23.900 TL

Ürün Açıklaması

Teknik Özellikler

  • Motor TipiTek silindir,4 zamanli
  • Motor Hacmi49,6
  • Silindir Çapı x Strok39.00x41.5
  • Sıkıştırma Oranı10:0.5
  • Yakıt SistemiEFI
  • Maksimum Güç2.1 kw at 6000
  • Maksimum Tork3.1 nm at 6000
  • Ateşleme TipiEcu
  • ŞanzımanOtomatik
  • Boyutlar (UxGxY)1760x680x1060
  • Tekerlekler Arası Mesafe1200mm
  • Yakıt Tankı Kapasitesi4.0 L
  • Ağırlık83
  • Frenler Ön/ArkaDisk/Kapanma
  • Tekerlek Ölçüsü Ön3.5-10
  • Tekerlek Ölçüsü Arka3.5-10
  • Debriyaj TipiOtomatik
  • Soğutma TipiFan Sogutma
  • Frenleme Metodu (Ön/Arka)El ile
  • Lastik ( Ön/Arka)3.00-10 42J - 3.00-10 42J
  • Dingil Mesafesi (mm)1200mm
  • Yağlama TipiYag pompasi
  • Rölantiotomatik
  • Max. Hız (km/h)45
  • Max. Yükleme Kapasitesi233
  • Silindir Hacmi49,6

NOSTALJI SEVENLERE RKS BİTTER 50 CC MOTORLUBİSİKLET

33.999,00 TL

SILINDIR HACMI

50 cc

MOTOR TIPI

4 Zamanlı, Tek Silindir

ŞANZIMAN

CVT Şanzıman

MAKSIMUM GÜÇ

2.85 HP @ 7500 rpm

MAKSIMUM TORK

2.6 N.m @ 6000 rpm

YAKIT TIPI

Benzin

SOĞUTMA

Hava Soğutmalı

ÖN / ARKA FREN

Disk / Kampana

ÖN LASTIK

110/70-12

ARKA LASTIK

120/70-12

UZUNLUK

1900 mm.

GENIŞLIK

705 mm.

YÜKSEKLIK

1135 mm.

DINGIL MESAFESI

1350 mm.

YAKIT TANKI KAPASITESI

6.2 lt.

MOTOLUX VİNTAGE 50cc SCOOTER MOTOSİKLET 

29.900,00 TL

Ürün Detayları

MOTOLUX VİNTAGE 50cc SCOOTER MOTOSİKLET

VİNTAGE 50

Konforlu sürüş keyfini ve şık tasarımın ayrıcalıklarını size birlikte sunan Vintage 50, 50cc motor gücüyle B sınıfı ehiliyet ile kullanılabilen, motorlu taşıtlar vergisinden muaf ve şehir içi kullanımda yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor. Ön ve arka disk frenleriyle ve sahip olduğu aydınlatma sistemiyle size güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Tipi : Tek Silindir 4 Zamanlı

Motor Hacmi : 49.6 cc

Soğutma : Hava Soğutmalı

Sıkıştırma Oranı : 10. 5

Yakıt Sistemi : Benzin

Maksimum Güç : 8000 d/d 2.0 kW

Maksimum Tork : 2,7 Nm 6500 rpm

Ateşleme Tipi : CDİ /Elektrikli Marş

Vites : Otomatik

Boyutlar (UxGxY) : 1730 mm /680 mm/ 1070 mm

Tekerlekler Arası Mesafe : 1260 mm

Yakıt Tankı Kapasitesi : 4.7 Litre

Yüksüz Ağırlık : 85 kg.

Azami Yüklü Kütle : 235 kg.

Frenler Ön/Arka : Disk/Disk

Tekerlek Ölçüsü Ön : 90/90-12 Dublex

Tekerlek Ölçüsü Arka : 3.50-10 Dublex

Mertmotorluaraclar 2021 Model Rks Blazzer Xr 50 Cc Motosiklet

27.198,00 TL

Ürün Detayları

Mertmotorluaraclar 2021 Model Rks Blazzer Xr 50 Cc Motosiklet

silindir hacmi

49.6 cc

Maksimum Tork

3.00Nm @ 6000 rpm

Yükseklik

1070

Yakıt Tankı

5 lt.

Motor Tipi 

4 zamanlı, Tek Silindir

Sym Orbit 50 Cc Enjeksiyonlu Scooter Gri

51.450,00 TL

Ürün Detayları

Bu içerik YANTURLAR mağazası tarafından hazırlanmıştır.

Sym Orbit 50 Cc Enjeksiyonlu Scooter Gri

Orbit II 50

Şehir içinde kolay ve çevik ulaşım için Orbit II 50 Sportif stiliyle

Motor Tipi Tek Silindir 4 Zamanlı
Silindir Hacmi(cc) 49
Soğutma Sistemi Hava
Max. Güç 2.6 kW, at 7500 RPM
Beygir Gücü(HP) 3.5 HP
Şanzıman C.V.T Otomatik Şanzıman
Ebatlar (UxGxY)(mm) 1905 x 700 x 1125
Ağırlık (kg) 99
Yakıt Deposu 6 Lt.± 0.5 Lt
Yakıt Sistemi Elektronik Enjeksiyon
Frenler Ön: Disk 220 mm, / Arka: Kampana 110mm
Lastik Ölçü

Ön: 120/70-12 56/ Arka:130/70-12 56

YENİGÜN HABER MERKEZİ