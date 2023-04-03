50cc motor fiyatlarında yaşanan artış, artan talep ve araç vergisi düzenlemelerinin etkisiyle piyasada dikkat çekiyor. Uygun fiyatları ve düşük yakıt tüketimi nedeniyle tercih edilen bu motorlar, özellikle şehir içi ulaşımda popülerliğini sürdürüyor.
MONDİAL LOYAL 50 cc
23.900 TL
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
- Motor TipiTek silindir,4 zamanli
- Motor Hacmi49,6
- Silindir Çapı x Strok39.00x41.5
- Sıkıştırma Oranı10:0.5
- Yakıt SistemiEFI
- Maksimum Güç2.1 kw at 6000
- Maksimum Tork3.1 nm at 6000
- Ateşleme TipiEcu
- ŞanzımanOtomatik
- Boyutlar (UxGxY)1760x680x1060
- Tekerlekler Arası Mesafe1200mm
- Yakıt Tankı Kapasitesi4.0 L
- Ağırlık83
- Frenler Ön/ArkaDisk/Kapanma
- Tekerlek Ölçüsü Ön3.5-10
- Tekerlek Ölçüsü Arka3.5-10
- Debriyaj TipiOtomatik
- Soğutma TipiFan Sogutma
- Frenleme Metodu (Ön/Arka)El ile
- Lastik ( Ön/Arka)3.00-10 42J - 3.00-10 42J
- Dingil Mesafesi (mm)1200mm
- Yağlama TipiYag pompasi
- Rölantiotomatik
- Max. Hız (km/h)45
- Max. Yükleme Kapasitesi233
- Silindir Hacmi49,6
NOSTALJI SEVENLERE RKS BİTTER 50 CC MOTORLUBİSİKLET
33.999,00 TL
SILINDIR HACMI
50 cc
MOTOR TIPI
4 Zamanlı, Tek Silindir
ŞANZIMAN
CVT Şanzıman
MAKSIMUM GÜÇ
2.85 HP @ 7500 rpm
MAKSIMUM TORK
2.6 N.m @ 6000 rpm
YAKIT TIPI
Benzin
SOĞUTMA
Hava Soğutmalı
ÖN / ARKA FREN
Disk / Kampana
ÖN LASTIK
110/70-12
ARKA LASTIK
120/70-12
UZUNLUK
1900 mm.
GENIŞLIK
705 mm.
YÜKSEKLIK
1135 mm.
DINGIL MESAFESI
1350 mm.
YAKIT TANKI KAPASITESI
6.2 lt.
MOTOLUX VİNTAGE 50cc SCOOTER MOTOSİKLET
29.900,00 TL
Ürün Detayları
MOTOLUX VİNTAGE 50cc SCOOTER MOTOSİKLET
VİNTAGE 50
Konforlu sürüş keyfini ve şık tasarımın ayrıcalıklarını size birlikte sunan Vintage 50, 50cc motor gücüyle B sınıfı ehiliyet ile kullanılabilen, motorlu taşıtlar vergisinden muaf ve şehir içi kullanımda yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor. Ön ve arka disk frenleriyle ve sahip olduğu aydınlatma sistemiyle size güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Motor Tipi : Tek Silindir 4 Zamanlı
Motor Hacmi : 49.6 cc
Soğutma : Hava Soğutmalı
Sıkıştırma Oranı : 10. 5
Yakıt Sistemi : Benzin
Maksimum Güç : 8000 d/d 2.0 kW
Maksimum Tork : 2,7 Nm 6500 rpm
Ateşleme Tipi : CDİ /Elektrikli Marş
Vites : Otomatik
Boyutlar (UxGxY) : 1730 mm /680 mm/ 1070 mm
Tekerlekler Arası Mesafe : 1260 mm
Yakıt Tankı Kapasitesi : 4.7 Litre
Yüksüz Ağırlık : 85 kg.
Azami Yüklü Kütle : 235 kg.
Frenler Ön/Arka : Disk/Disk
Tekerlek Ölçüsü Ön : 90/90-12 Dublex
Tekerlek Ölçüsü Arka : 3.50-10 Dublex
Mertmotorluaraclar 2021 Model Rks Blazzer Xr 50 Cc Motosiklet
27.198,00 TL
Ürün Detayları
Mertmotorluaraclar 2021 Model Rks Blazzer Xr 50 Cc Motosiklet
silindir hacmi
49.6 cc
Maksimum Tork
3.00Nm @ 6000 rpm
Yükseklik
1070
Yakıt Tankı
5 lt.
Motor Tipi
4 zamanlı, Tek Silindir
Sym Orbit 50 Cc Enjeksiyonlu Scooter Gri
Ürün Detayları
Bu içerik YANTURLAR mağazası tarafından hazırlanmıştır.
Sym Orbit 50 Cc Enjeksiyonlu Scooter Gri
Orbit II 50
Şehir içinde kolay ve çevik ulaşım için Orbit II 50 Sportif stiliyle
|Motor Tipi
|Tek Silindir 4 Zamanlı
|Silindir Hacmi(cc)
|49
|Soğutma Sistemi
|Hava
|Max. Güç
|2.6 kW, at 7500 RPM
|Beygir Gücü(HP)
|3.5 HP
|Şanzıman
|C.V.T Otomatik Şanzıman
|Ebatlar (UxGxY)(mm)
|1905 x 700 x 1125
|Ağırlık (kg)
|99
|Yakıt Deposu
|6 Lt.± 0.5 Lt
|Yakıt Sistemi
|Elektronik Enjeksiyon
|Frenler
|Ön: Disk 220 mm, / Arka: Kampana 110mm
|Lastik Ölçü
|
Ön: 120/70-12 56/ Arka:130/70-12 56
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