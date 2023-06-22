EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 5 milyon vatandaş için emeklilik kapısı aralanmış durumda. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar veya bu tarihe borçlanarak başlangıcını denk getirenler, prim ve hizmet süresini tamamladıklarında emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Ancak kapsam dışında kalanlar, emeklilik için gereken prim gün sayısıyla ilgili yeni detayları merakla bekliyor. Bu süreçte yeni emeklilik reformu için atılacak adımları yakından takip etmek büyük önem taşıyor. SSK kapsamında emekli olacaklar için sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim tamamlama şartı bulunuyor. İşte, torba yasa ile ilgili son gelişmeler.

5000 Gün Prim ile Nasıl Emekli Olurum

EYT yasasıyla birlikte emeklilikte prim gün şartı için mevcut mevzuat yerine 8 Eylül 1999 öncesine bakılması talep ediliyor. Bu talep, Bağ-Kur reformunun yer alacağı torba yasaya dahil edilmesi gerektiği şeklinde dile getiriliyor. Bu düzenleme, SSK'lılar için prim gün şartında değişiklik yapılmasını öngörüyor. Eğer bu talep kabul edilirse, EYT'li SSK'lılar için 5000 ile 5975 arasında olan prim gün şartı, 5000 olarak uygulanacak.

3600 Gün Sayısı İle Kısmi Emekli Olma Şartları

Kısmi emeklilik için yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesine çekilmesi talepleri ortaya çıkıyor. Bu durumda, kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduğunda, kısmi emeklilik için gerekli primi tamamlayanlar emekli olabilecek. Tüm bu talepler, yasa çalışmaları çerçevesinde ele alınacak ve çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

Bağkur Tescil Affı Var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü vergi affı kanun teklifi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı paketi, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi çeşitli prim borçlarını kapsayan hükümleri içermektedir.

Ancak, Bağ-Kur tescil affı veya diğer bir adıyla Bağkur prim borçlarının affıyla ilgili bir madde veya düzenleme, söz konusu torba yasada yer almamaktadır. Bu nedenle, Bağkur prim borçlarına ilişkin affa dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Daha önce 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

Kiracıları Koruyacak Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçici düzenlemeyle kira artış oranını sınırladıklarını belirtti. Yenilenen kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kira, Staj ve Çıraklık Sigortası İçin Çalışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca, staj ve çıraklık sigortasına da değindi ve şunları söyledi: "Staj, bir çalışma olarak kabul edilmemektedir, çünkü orada işçi işveren ilişkisi bulunmamaktadır.