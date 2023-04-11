HERKES İÇİN POLİSİYE EDEBİYAT

“50 Maddede Polisiye Edebiyat” sadece türün sıkı takipçileri için değil, polisiye edebiyat üzerine araştırma yapmak isteyen akademisyenlere ve polisiye okumaya başlamaya heves eden okurlara da hitap ediyor. Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki ve online kitap satış sitelerindeki yerini alan eser; ülkemizdeki polisiye araştırmacılığındaki artışı da gözler önüne seren geniş ve nitelikli bir kaynakçaya sahip.

“50 MADDEDE POLİSİYE EDEBİYAT”

Ağırlığı polisiye türünde yayımlanmış 12 eseri olan, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin üyelerinden ve aynı zamanda Türkiye’de yayınlanan ilk yapay zekâ destekli çizgi romana imza atan Alper Kaya’nın kaleme aldığı 50 Maddede Polisiye Edebiyat kitabının arka kapak metni şu şekilde:

“İlk polisiye eserin Edgar Allan Poe’nun Morgue Sokağı Cinayetleri olduğu kabul edilir... Peki sekizinci yüzyılda yazılmış, bir Çin hanedanının polisiye maceralarını anlatan öyküleri hiç duymuş muydunuz?



Felsefeden sınıfsal farklılıklara kadar uzanan geniş bir yelpazeye değinen ama dedektifi insan olmayan bir polisiye seriye denk geldiniz mi?

6-7 Eylül olaylarına Taksim’de şahit olan, dünya polisiyesinin en meşhur ve bir o kadar da gizemli yazarlarından birinin neden o sırada İstanbul’da olduğunu biliyor musunuz?

Polisiye tarihinden pek çok enteresan anekdot ve farklı ülkelerin polisiye edebiyatlarının gelişimine dair detaylar 50 Maddede Polisiye Edebiyat kitabında sizi bekliyor!”

YENİGÜN HABER MERKEZİ