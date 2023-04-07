Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti. Milyonlarca öğretmene son dakika olarak duyurdular. 5 yıl öğretmenlik yapanlar dikkat! Meclis'ten flaş karar geçti. Artık onlarda kadroya alınacak. Elinizi çabuk tutun. Peki, sözleşmeli kadroya kimler geçecek, şartları neler? İşte Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kapsamı…

MİLYONLARCA ÖĞRETMENE MÜJDE VERİLDİ

Günümüze kadar devam eden en büyük sorunlardan biri olan kadro geçişleri sorunu sonunda bitiyor. Öğretmenlere güzel haber geldi. Siirt Milletvekili Meral Danış, en az beş yıl ücretli öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin kadrolu atanmalarını TBMM'de dile getirdi. Ücretli öğretmenlere 2023 yılında kadro verilecek mi? Danış Meclis konuşmasında, 5 yıl ücretli çalışanlara kadro verilmesi için şunlar söyledi: "Ücretli öğretmenlere ilişkin sorunları çokça söylüyoruz çünkü ücretli öğretmenlere açıkça bir ayrımcılık yapılıyor. Her gün aranıyoruz, her gün mail alıyoruz, telefon alıyoruz."

5 YIL ÖĞRETMENLİK YAPANLAR DİKKAT

5 yıl ücretli çalışanlara kadro verilsin çağrısında bulunan Danış, "5 yıl ücretli çalışanlara kadro verilsin. Mutlaka eğitim fakültesi mezunu, en az beş yıl ücretli öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin çalıştıkları okullarda görevlerine kadrolu öğretmen olarak devam etmeleri sağlanmalıdır. Bu bir hak gasbıdır, teslim edilmesi gereken bir haktır." ifadelerini kullandı.

KİMLER SÖZLEŞMELİ KADROSUNA GECEBİLECEK?

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 200 bin kişinin kadro hakkı elde edeceği hesaplanıyor. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Böylece düzenleme kamudaki sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsamış olacak.

4B'li personel

Vekil ebe ve hemşireler

Vekil hatip, müezzin ve kayyumlar

Mahalli idarelerdeki personel

Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan personel

Vekil imam

Kamu dışı aile sağlığı çalışanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,