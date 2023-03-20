20-24 Mart tarihleri arasında Pazarama’dan yapılacak olan ilk alışverişe özel, farklı kategorilerde her gün seçili 3 ürün sepette “5 TL” olarak kullanıcılara sunularak ürünlerin gönderimi için “kargo bedava” avantajı uygulanacak. Pazarama uygulamasından erişilecek “5 TL’ye Alışveriş” kampanyası dahilindeki bu çok avantajlı indirimler, süpermarket, kişisel bakım ve kozmetik, elektronik, ev&yaşam, spor&outdoor, hobi&oyuncak, anne&bebek, otomobil,motosiklet ve aksesuarları, pet kategorilerindeki 15 ürünü kapsıyor. Günlük hayatta tüketicilerin her türlü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen online alışveriş platformu Pazarama; uygulamaya özel kampanyaları, süpermarket indirimleri, anne&bebek günleri gibi birçok başka sürpriz ve fırsatlarla kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak keyifli ve kazançlı bir online alışveriş deneyimi sürdürmeye devam ediyor.

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