5 Temmuz Pazartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 5 Temmuz Çarşamba günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 5 Temmuz Çarşamba günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI



KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

23:30 Yabancı Sinema

01:00 Yerli Sinema

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Yerli Sinema Bizim Aile

00:00 Maviye Sürgün

02:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

22:20 Yabancı Sinema Charlie’nin Melekleri

00:35 Vermem Seni Ellere

03:35 Yabancı Sinema Charlie’nin Melekleri

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili

22:30 Yabancı Sinema İyi Olan Kazansın

00:30 Yabancı Sinema Sahtekar İkili

02:30 Yabancı Sinema İyi Olan Kazansın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Adını Sen Koy

09:30 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

02:15 Kendi Düşen Ağlamaz

04:10 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:45 Galatasaray-Hull City Haazırlık Maçı

21:45 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kaptan Amerika: Kış Askeri

22:45 İlk Buluşma

00:45 Eşim Benzerim Yok

03:30 Yabancı Sinema Kaptan Amerika: Kış Askeri

05:45 İnadına Aşk