5 Temmuz Pazartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 5 Temmuz Çarşamba günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 5 Temmuz Çarşamba günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
23:30 Yabancı Sinema
01:00 Yerli Sinema
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Yerli Sinema Bizim Aile
00:00 Maviye Sürgün
02:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22:20 Yabancı Sinema Charlie’nin Melekleri
00:35 Vermem Seni Ellere
03:35 Yabancı Sinema Charlie’nin Melekleri
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
22:30 Yabancı Sinema İyi Olan Kazansın
00:30 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
02:30 Yabancı Sinema İyi Olan Kazansın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Adını Sen Koy
09:30 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
02:15 Kendi Düşen Ağlamaz
04:10 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:45 Galatasaray-Hull City Haazırlık Maçı
21:45 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kaptan Amerika: Kış Askeri
22:45 İlk Buluşma
00:45 Eşim Benzerim Yok
03:30 Yabancı Sinema Kaptan Amerika: Kış Askeri
05:45 İnadına Aşk
Kaynak: DEMET CENGİZ