İstanbul'da sivrisinek eziyeti İstanbul'da sivrisinek eziyeti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 5 Temmuz Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 33°: Güneşli
İzmir 36°: Güneşli
Bursa 33°:  Güneşli
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 33°: Güneşli
Manisa 39°:  Güneşli
Karabük 36°: Parçalı bulutlu
Bitlis 31°: Güneşli 
Bolu 31°:  Güneşli
Nevşehir 33°: Güneşli
Aksaray 34°: Güneşli 
Ağrı 28°: Parçalı bulutlu

Kaynak: HABER MERKEZİ