Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 5 Temmuz Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 33°: Güneşli
İzmir 36°: Güneşli
Bursa 33°: Güneşli
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 33°: Güneşli
Manisa 39°: Güneşli
Karabük 36°: Parçalı bulutlu
Bitlis 31°: Güneşli
Bolu 31°: Güneşli
Nevşehir 33°: Güneşli
Aksaray 34°: Güneşli
Ağrı 28°: Parçalı bulutlu