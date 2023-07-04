Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 5 Temmuz Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli , yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 29°: Parçalı bulutlu

Bursa 33°: Güneşli

Tekirdağ 31°: Güneşli

Edirne 34°: Güneşli

Sakarya 31°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 32°: Güneşli

Yalova 32°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 32°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Eskişehir ise parçalı bulutlu olacak.

Ankara 33°: Güneşli

Aksaray 34°: Güneşli

Konya: 33°:Güneşli

Eskişehir 34°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 34°: Güneşli

Çankırı 34°: Güneşli

Kayseri 34°: Güneşli

Yozgat 29°: Güneşli

Sivas 30°: Güneşli

Nevşehir 33°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Denizli ise yer yer yağışlı olacak.

İzmir 36°: Güneşli

Manisa 34°: Güneşli

Muğla 33°: Güneşli

Aydın 39°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 33°: Güneşli

Denizli 38°: Yer yer yağışlı

Balıkesir 33°: Parçalı bulutlu

Uşak 34°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adana 34°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Hatay 32°: Bulutlu

Mersin 31°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 39°: Güneşli

Isparta 34°: Parçalı bulutlu

Manisa 39°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 38°: Güneşli

Adıyaman 40°: Güneşli

Diyarbakır 41°: Güneşli

Mardin 39°: Güneşli

Siirt 39°: Güneşli

Şanlıurfa 41°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya 34°: Güneşli

Bayburt 29°: Güneşli

Bolu 31°: Parçalı bulutlu

Giresun 24°: Güneşli

Kastamonu 32°: Güneşli

Sinop 26°: Güneşli

Karabük 36°: Parçalı bulutlu

Ordu 28: Güneşli

Rize 27°: Güneşli

Trabzon 26°: Güneşli

Zonguldak 27°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 28°: Parçalı bulutlu

Ardahan 24°: Parçalı bulutlu

Bitlis 31°: Güneşli

Erzurum 27°: Güneşli

Kars 25°: Güneşli

Malatya: 36°: Güneşli

Tunceli 37°: Güneşli

Muş 32°: Güneşli

Şırnak 36°: Güneşli

Van 28°: Parçalı bulutlu

Hakkari 33°: Parçalı bulutlu



