Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 5 Temmuz Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli , yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 29°: Parçalı bulutlu
Bursa 33°: Güneşli
Tekirdağ 31°: Güneşli
Edirne 34°: Güneşli
Sakarya 31°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 32°: Güneşli
Yalova 32°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 32°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Eskişehir ise parçalı bulutlu olacak.
Ankara 33°: Güneşli
Aksaray 34°: Güneşli
Konya: 33°:Güneşli
Eskişehir 34°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 34°: Güneşli
Çankırı 34°: Güneşli
Kayseri 34°: Güneşli
Yozgat 29°: Güneşli
Sivas 30°: Güneşli
Nevşehir 33°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Denizli ise yer yer yağışlı olacak.
İzmir 36°: Güneşli
Manisa 34°: Güneşli
Muğla 33°: Güneşli
Aydın 39°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 33°: Güneşli
Denizli 38°: Yer yer yağışlı
Balıkesir 33°: Parçalı bulutlu
Uşak 34°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Hatay 32°: Bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 39°: Güneşli
Isparta 34°: Parçalı bulutlu
Manisa 39°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 38°: Güneşli
Adıyaman 40°: Güneşli
Diyarbakır 41°: Güneşli
Mardin 39°: Güneşli
Siirt 39°: Güneşli
Şanlıurfa 41°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya 34°: Güneşli
Bayburt 29°: Güneşli
Bolu 31°: Parçalı bulutlu
Giresun 24°: Güneşli
Kastamonu 32°: Güneşli
Sinop 26°: Güneşli
Karabük 36°: Parçalı bulutlu
Ordu 28: Güneşli
Rize 27°: Güneşli
Trabzon 26°: Güneşli
Zonguldak 27°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 28°: Parçalı bulutlu
Ardahan 24°: Parçalı bulutlu
Bitlis 31°: Güneşli
Erzurum 27°: Güneşli
Kars 25°: Güneşli
Malatya: 36°: Güneşli
Tunceli 37°: Güneşli
Muş 32°: Güneşli
Şırnak 36°: Güneşli
Van 28°: Parçalı bulutlu
Hakkari 33°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ