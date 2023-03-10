Dünyaca ünlü astroloğumuz Micharla Astro, yaptığı öngörülerle adından yurt içi ve yurt dışında bahsettirmeye devam ediyor. Ünlü astrolog Türkiye’nin astrolojisinde Dünya üzerinde 5 süper güçten biri olacağımızı ve 2023 yılının ikinci yarısıyla bu çıkış başlayacağını ifade etti. Yaşanan felaket keşke hiç olmasaydı ama yaşandı ve ne büyük bir ulus olduğumuzu dünyaya gösterdi, aynı zamanda kısa sürede toparlanıyor olmamızda bir gözdağı oldu vurgusunu yaparken her felaketin ardından selamet gelecektir ifadesini kullandı. Yurt içi ve yurt dışı birçok siyasetçi, İş adamı ve magazin dünyasının ünlü isimlerini astrolojik danışmanlık veren Michaela Astro, geleceğe astroloji ilmiyle yatırım yapmaya başlandığını ve bunu keşfedenlerin bir adım önde olduğunu da sözlerine ekledi.