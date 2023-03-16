Arabesk ve Türk Halk müziği sanatçımız Zeki İçlises, 25 yıldır Avrupa sahnelerinde gösterdiği performansıyla seyircinin Avrupa sahnelerinin İmparatoru yakıştırmasıyla da taçlandırıldı. Sibel Can, Ferdi Tayfur, Ebru Yaşar ve Müslüm Gürses gibi isimlerle Avrupa’da aynı sahneyi paylaşan Zeki İçlises, üzerinde çalıştığı 5 şarkılık single çalışmasını da tamamladı. Erken Müzik etiketiyle ve Serdar Erken prodüktörlüğünde, usta müzik adamı Fatih Doğaner’in müzik yönetmenliğinde 5 şarkısının çalışmasını tamamlayan Zeki İçlises, müzikseverlerle buluştu. Müziği Fatih Doğaner, sözü Zeki İçlises imzası taşıyan “Dur Dinle” isimli eserine İstanbul’da Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde birde klip çeken başarılı yorumcu, kısa sürede dijital platformlarda gördüğü ilgiden memnun kaldı. 25 yıllık sahne tecrübesiyle Avrupa sahnelerinin imparatoru lakabına layık görülen Zeki İçlises “Oyuncunun er meydanı tiyatroysa, şarkıcının er meydanı müzikli sahne, arkasında orkestra ile şarkı söyleyemeyene söylenecek şey yok, 25 yıldır müziğin er meydanında sahnedeyim, yaptığımız şarkılar kimlik kartımız, seyircimin alkışı susmadıkça er meydanında kimliğimi koruyacağım” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi