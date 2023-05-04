Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 15°: Çok bulutlu
Bursa 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Tekirdağ 17°: Çok bulutlu
Edirne 19°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu
Yalova 18°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kocaeli 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Parçalı bulutlu
Aksaray 25°: Parçalı bulutlu
Konya: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Eskişehir 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kırıkkale 21°: Parçalı bulutlu
Çankırı 22°: Çok bulutlu
Kayseri 21°: Parçalı bulutlu
Yozgat 19°: Parçalı bulutlu
Sivas 21°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Manisa 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aydın 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 19° :Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Balıkesir 16°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Bursa 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Uşak 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 31°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Hatay 31°: Parçalı bulutlu
Mersin 30°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 31°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 27°: Parçalı bulutlu
Isparta 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 23°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu
Mardin 20°: Parçalı bulutlu
Siirt 23°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 28°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 25°: Parçalı bulutlu
Bayburt 15°: Parçalı bulutlu
Bolu 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kastamonu 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sinop 25°: Çok bulutlu
Rize 20°: Parçalı bulutlu
Trabzon 19°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 16°: Parçalı bulutlu
Ardahan 14° : Parçalı bulutlu
Erzurum 17°: Parçalı bulutlu
Kars: 16°: Parçalı bulutlu
Malatya: 24°: Parçalı bulutlu
Tunceli 21°: Parçalı bulutlu
Van 16° : Parçalı bulutlu
Hakkari 18° : Parçalı bulutlu
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