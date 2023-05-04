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Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Zonguldak 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sinop 25°: Çok bulutlu

Kastamonu 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Isparta 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Antalya 25°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise yağmurlu olması bekleniyor.

Uşak 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Bursa 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 16°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Çanakkale 19° :Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Aydın 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Manisa 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

İzmir 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Çankırı 22°: Çok bulutlu

Eskişehir 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Konya: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Kocaeli 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Yalova 18°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Tekirdağ 17°: Çok bulutlu

Bursa 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu

İstanbul: 15°: Çok bulutlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.