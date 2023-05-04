Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın  bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 15°: Çok bulutlu

Bursa 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Tekirdağ 17°:  Çok bulutlu

Edirne 19°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 18° :  Parçalı bulutlu

Yalova 18°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kocaeli 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın  parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 20°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 25°: Parçalı bulutlu

Konya: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kırıkkale 21°: Parçalı bulutlu

Çankırı 22°: Çok bulutlu

Kayseri 21°: Parçalı bulutlu

Yozgat 19°:  Parçalı bulutlu

Sivas 21°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 19°:  Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Manisa 19°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Aydın 20°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 19° :Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer  yağmurlu

Balıkesir 16°:  Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Bursa 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Uşak 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 31°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Hatay 31°: Parçalı bulutlu

Mersin 30°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 31°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 27°: Parçalı bulutlu

Isparta 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 23°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu

Mardin 20°:  Parçalı bulutlu

Siirt 23°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 28°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 25°: Parçalı bulutlu

Bayburt 15°: Parçalı bulutlu

Bolu 20°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kastamonu 23°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Sinop 25°:  Çok bulutlu

Rize 20°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 19°:  Parçalı bulutlu

Zonguldak 18°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 16°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 14° : Parçalı bulutlu

Erzurum 17°:  Parçalı bulutlu

Kars: 16°: Parçalı bulutlu

Malatya: 24°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 21°: Parçalı bulutlu

Van 16° : Parçalı bulutlu

Hakkari 18° : Parçalı bulutlu

Hıdırellez adetleri! (2023 Hıdırellezde yapılan gelenekler)Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir ? Hıdırellez adetleri! (2023 Hıdırellezde yapılan gelenekler)Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir ?

YENİGÜN HABER MERKEZİ