5 MAYIS AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, gökyüzü gözlemcileri tarafından heyecanla bekleniyor. Bu tutulma saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de sona erecek. Ay'ın yarı gölgeli tutulması, saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek ve gölgenin sadece bir kısmı Ay'ı kaplayacak.

Yarı gölgeli Ay Tutulması, tam ay tutulmalarına göre daha az farkedilir olsa da, yine de gözlemlemeye değer bir doğa olayıdır. Bu tutulmanın etkisi, özellikle son 1.5 yılda yaşanan olayların sonuca ulaşmasını simgelemesi nedeniyle merak ediliyor. Ay tutulması, içsel dinamiklerimizin bir resmi olarak kabul edilir ve karanlık ile aydınlık, bastırılmış duyguların ortaya çıkması, yoğun dürtüsel hassasiyetler yaşama gibi etkileri olabilir. Bu nedenle, tutulma, astrolojik açıdan da önemli bir olay olarak kabul ediliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ