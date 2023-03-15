45 günde teslim edilen tiny house’lar da en öne çıkan seçenek olarak görülüyor. Bu sebeple kullanıcıların tiny house alırken dikkat etmesi gerekenler rehberi hazırlandı.

Tiny House Nedir?

Tiny house’lar plakalı ve ruhsatlı, karavan sınıfında araçlar olup yürüyen küçük evlerdir. Mevzuatlara uygun üretilen tiny house’lar karavandan daha konforlu bir yaşam sunar. Konteyner ve benzeri geçici barınma çözümleri yerine dört mevsim kalıcı yaşam için uygundur. İsteğe bağlı olarak yeri de değiştirilebilir. Çekici bir araç üzerine konarak taşınmaz. Mühendislik hesaplamalarına uygun üretilmiş bir tiny house, doğru araçlarla çekildiğinde yollarda güvenli bir şekilde ilerler.

Tiny house’lar doğada olmayı, doğayla barışık yaşamayı mümkün kılar. Kullanıcıların doğanın iyileştirici etkisiyle tanışmasını sağlar. Minimalist yaşam felsefesiyle tasarlanıp temel ihtiyaçları öngörür; mevzuatlarına ve vaadine uygun bir şekilde üretilebilmesi için tekne, karavan ve yapı sektörünün ürünlerini ve metotlarını kullanılır.

TINY HOUSE ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mevzuata Uygun Üretilmeli

Mevzuatına uygun üretilmeyen tiny house’lar sahibini mağdur edebilir. Karayolları standartlarında belirlenen azami ölçüler dikkate alınarak üretilen tiny house’lar ilgili kurumların gerekli kontrolleri yapmaları esnasında sahibini zor durumda bırakmazlar.

Dayanıklı Malzeme Sınıfı Tercih Edilmeli

Tiny house’ların doğanın içinde dört mevsim boyunca hem kalıcı hem de mobil kullanımları göz önüne bulundurularak sürekli servis gereksinimi olmaması için dayanıklı ve amacına uygun malzeme sınıflarıyla üretilmesi gerekir.

Üretici Firmaların Referansları İncelenmeli

Üretici firmaların daha önce yaptıkları ürünlerin, özellikle de kullanımda olanların, yaşanmış tecrübeleri önemlidir. Yalıtım özellikleri, enerji verimliliği performansı, servis hizmetleri ve yıllarca doğa içinde kullanılmış ürünler incelenmelidir.

Teslimatın söz verilen sürede yapılması önemlidir. Satış sonrası bakım hizmetlerine ve garanti süresine özellikle dikkat edilmelidir.

Üretim Gücü ve Malzeme Kalitesine Dikkat Edilmeli

Tiny house alıcılarının, üretim esnasında kullanılan malzemelerin hangi standartta ve hangi ihtiyacı karşılayacağı konusunda bilgilendirme istemeleri en doğal haklarıdır. Malzemelerin hem insan sağlığına uygun hem de kullanım esnasında deforme olmayacak şekilde seçilmesi önemlidir. Üreticinin belli bir kalite çizgisinde ve kalite kontrol prosesleriyle üretimi gerçekleştirdiğinin fiziken görülmesi, kullanıcının satın alma esnasındaki güvencesidir.

Model Seçerken Alanında Uzman Kişiyle Görüşülmeli

Tiny house satın almak isteyenler istek ve ihtiyaçlarını en doğru karşılayan ürünü/modeli seçebilmek için uzman kişilerden bilgi almalıdır. Uzmanın alanındaki tecrübesi doğrultusunda oluşacak bilgi alışverişi sayesinde kullanıcının seçenekleri de zenginleşir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

