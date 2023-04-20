Show tv ekranlarında yayınlanan başrollerinde; Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti erken final mi yapacak. Yayınlandığı bazı sahnelerden dolayı RTÜK tarafından 1,5 milyon TL para cezası ve 5 kere yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti hakkında sevenlerini üzecek iddia!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.

Verilen ceza sonrası sosyal medyadan dizi ve yapım ekibine büyük destek gelirken, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti dizisinin sonuna kadar arkasında olduğunu belirtti.