TV8'de ekrana gelen Survivor'da bu akşam ada konseyinde eleme heyecanı yaşanıyor. Yapılan son ada konseyinde Ertuğ, Cansu ve özgür eleme adayı olarak belirlendi. Peki, bu haftanın eleme adayları kimler? Kimler potaya girdi? Bu hafta kim elendi? Detaylar haberimizde...

2023 Survivor sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her geçen gün artan ödüllere bir yenisi daha eklendi. Survivor ödül oyunda kıyasıya mücadele verildi. Survivor'ın 5 Haziran akşamı yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununun yanı sıra eleme kurulu heyecanı da yaşandı. Rakipler Ertuğ, Özgür ve Cansu'dan kimin eleneceği merak konusu. İşte Survivor 5 Haziran'ta elenen isim? İşte eleme konseyinde yaşananlar!

5 HAZİRAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği ve Kırmızı ve Mavi talım olarak yarıştığı ödül oyunu 2 tur üzerinden oynandı.

İlk turda Mavi takım 10-9 kazandı.

İkinci turu Mavi takım kazanarak ödülün sahibi oldular

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : Mavi takım kazandı.

SURVİVOR 5 HAZİRAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Ödül oyununu kazanan takım Arçelik televizyon kazanacak. Kazanan takım ayrıca güzel bir yemek yiyecek.

Survivor'da bugün kim elendi? 5 Haziran Survivor'da elenen veda isim kim oldu? 2023

5 Haziran Survivor'da toplanan eleme konseyinde bu hafta eleme potasındaki isimler Ertuğ, Özgür ve Cansu arasında yarışmacılardan en az SMS oyu alan isim adaya ve Survivor hayallerine Cansu veda etti.