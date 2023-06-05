5 Haziran Pazartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 5 Haziran Pazartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 5 Haziran Pazartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
KANAL D 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:00 Seçim Özel
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Köpekbalığı İstilası 5
01:45 Köpekbalığı İstilası 5
03:20 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam
02:30 Hedefteki Adam
ATV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV8 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
STAR TV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi/Tekrar
FOX TV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00:00 Tetikçinin Oğlu
02:30 Adım Farah
TRT 1 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:25 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
02:40 Kalk Gidelim
04:20 Seksenler