5 Haziran Pazartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 5 Haziran Pazartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 5 Haziran Pazartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

KANAL D 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:00 Seçim Özel

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Köpekbalığı İstilası 5

01:45 Köpekbalığı İstilası 5

03:20 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri



SHOW TV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam

02:30 Hedefteki Adam



ATV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam



TV8 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz



STAR TV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi/Tekrar



FOX TV 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

00:00 Tetikçinin Oğlu

02:30 Adım Farah



TRT 1 5 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:25 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

02:40 Kalk Gidelim

04:20 Seksenler