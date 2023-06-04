Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 5 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 20°: Yer yer yağışlı
İzmir 28°: Güneşli
Bursa 24°: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
Adana 28°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Muğla 24°: Parçalı bulutlu
Manisa 28°: Parçalı bulutlu
Karabük 19°: Sağanak yağışlı
Bitlis 23°: Güneşli
Bolu 16°: Sağanak yağışlı
Nevşehir 17°: Yağmurlu
Aksaray 21°: Sağanak yağışlı
Ağrı 24°: GüneşliYENİGÜN HABER MERKEZİ