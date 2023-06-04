Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 5 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 20°: Yer yer yağışlı

İzmir 28°: Güneşli

Bursa 24°: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

Adana 28°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Muğla 24°: Parçalı bulutlu

Manisa 28°: Parçalı bulutlu

Karabük 19°: Sağanak yağışlı

Bitlis 23°: Güneşli

Bolu 16°: Sağanak yağışlı

Nevşehir 17°: Yağmurlu

Aksaray 21°: Sağanak yağışlı

Ağrı 24°: Güneşli YENİGÜN HABER MERKEZİ