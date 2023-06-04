Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 5 Haziran Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli’nde ise hava güneşli olacak.
İstanbul 23°: Parçalı bulutlu
Bursa 24°: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu
Edirne 28°:Güneşli
Sakarya 23°: Sağanak yağışlı
Kırklareli 25°: Güneşli
Yalova 24°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 23°: Yer yer yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 20°: Yer yer yağışlı
Aksaray 21°: Sağanak yağışlı
Konya: 19°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 21°: Bulutlu
Kırıkkale 22°: Yer yer yağışlı
Çankırı 21°: Sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Yozgat 17°: Yağmurlu
Sivas 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 28°: Güneşli
Manisa 24°: Parçalı bulutlu
Aydın 29°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 26°: Parçalı bulutlu
Denizli 26°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 24°: Parçalı bulutlu
Uşak 22°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Kahramanmaraş’ta ise hava güneşli olacak.
Adana 28: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 28°: Güneşli
Isparta 21°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman’da ise hava parçalı bulutlu olacak.
Gaziantep 28°: Güneşli
Adıyaman 29°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 32°: Güneşli
Mardin 31°: Güneşli
Siirt 31°: Güneşli
Şanlıurfa 32°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 20°: Yağmurlu
Bayburt 23°: Yer yer yağışlı
Bolu 16°: Sağanak yağışlı
Giresun 21°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 16°: Yağmurlu
Sinop 18°: Yağmurlu
Karabük 19°: Yağmurlu
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 21°: Sağanak yağışlı
Trabzon 20°: Yağmurlu
Zonguldak 19°: Yer yer yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Yer yer ise hava güneşli olacak.
Ağrı 24°: Güneşli
Ardahan 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 23°: Güneşli
Malatya: 26°: Yer yer yağışlı
Tunceli 27°: Parçalı bulutlu
Muş 25°: Güneşli
Şırnak 28°: Parçalı bulutlu
Van 22°: Parçalı bulutlu
Hakkari 24°: Parçalı bulutlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ