Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 5 Haziran Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli’nde ise hava güneşli olacak.

İstanbul 23°: Parçalı bulutlu

Bursa 24°: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu

Edirne 28°:Güneşli

Sakarya 23°: Sağanak yağışlı

Kırklareli 25°: Güneşli

Yalova 24°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 23°: Yer yer yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 20°: Yer yer yağışlı

Aksaray 21°: Sağanak yağışlı

Konya: 19°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 21°: Bulutlu

Kırıkkale 22°: Yer yer yağışlı

Çankırı 21°: Sağanak yağışlı

Kayseri 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Yozgat 17°: Yağmurlu

Sivas 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 28°: Güneşli

Manisa 24°: Parçalı bulutlu

Aydın 29°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 26°: Parçalı bulutlu

Denizli 26°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 24°: Parçalı bulutlu

Uşak 22°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Kahramanmaraş’ta ise hava güneşli olacak.

Adana 28: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Hatay 27°: Parçalı bulutlu

Mersin 26°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 28°: Güneşli

Isparta 21°: Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman’da ise hava parçalı bulutlu olacak.

Gaziantep 28°: Güneşli

Adıyaman 29°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 32°: Güneşli

Mardin 31°: Güneşli

Siirt 31°: Güneşli

Şanlıurfa 32°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 20°: Yağmurlu

Bayburt 23°: Yer yer yağışlı

Bolu 16°: Sağanak yağışlı

Giresun 21°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 16°: Yağmurlu

Sinop 18°: Yağmurlu

Karabük 19°: Yağmurlu

Ordu 21° : Sağanak yağışlı

Rize 21°: Sağanak yağışlı

Trabzon 20°: Yağmurlu

Zonguldak 19°: Yer yer yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Yer yer ise hava güneşli olacak.

Ağrı 24°: Güneşli

Ardahan 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Erzurum 22°: Parçalı bulutlu

Kars 23°: Güneşli

Malatya: 26°: Yer yer yağışlı

Tunceli 27°: Parçalı bulutlu

Muş 25°: Güneşli

Şırnak 28°: Parçalı bulutlu

Van 22°: Parçalı bulutlu

Hakkari 24°: Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ



