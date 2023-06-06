5 Haziran 2023 reyting sonuçları! Ömer, Alparslan Selçuklu, Yasak Elma reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Pazartesi akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Yasak Elma, Alparlsan Selçuklu, Ömer dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 5 Haziran Pazartesi akşamı reyting sonuçları...

5 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI...

5 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Ömer”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Ömer”, 2.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.