4 Nisan Salı yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Salı günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 07:45 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:30 Ego
- 15:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Mutfağı
- 18:00 Yalnız Kalpler
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Receğ İvedik 5
- 22:30 Adım Farah
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19.15 Prof. Dr. Hatipoğlu ile İftar
- 20.10 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aile
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 19:00 Toprak ile Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 10:30 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.25 1 Çorba
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 15.40 1 Çorba
- 15.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.40 İddiaların Aksine
- 17.45 Ana Haber
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 20.00 Yürek Çıkmazı
- 23.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi