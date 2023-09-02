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4.500 günde emekli olmak için şartlar neler? 4.500 günde nasıl emekli olunacak? 1999 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olanlar, emeklilikte yaşa takılanlardan oluşan mağduriyet dalgasını izlerken kaygılı. Bu grup, emeklilik planları yaparken, sosyal medya gibi platformlarda sorunlarını dile getiriyor. Bu durumun çözümü için gözler yeni düzenlemelere çevrildi. Peki 4.500 günde emekli olmak için şartlar neler? 4.500 günde nasıl emekli olunacak? Detayları haberimiz içinde bulacaksınız...

4.500 günde emekli olmak için şartlar neler? 4.500 günde nasıl emekli olunacak?

1999 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olanlar, emeklilikte yaşa takılanlardan oluşan mağduriyet dalgasını izlerken kaygılı. Bu grup, emeklilik planları yaparken, sosyal medya gibi platformlarda sorunlarını dile getiriyor. Bu durumun çözümü için gözler yeni düzenlemelere çevrildi.

Mevcut Koşullar:

2000 sonrası sigortalılar için mevcut emeklilik şartları şunlar:

Kadınlar için 7.000 prim günü ve 58 yaş, erkekler için ise 7.000 prim günü ve 60 yaş veya

25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü ile kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş

Bu şartlarla emeklilik hakkı elde edilebilir.

Önemli Tarihler:

9 Eylül 1999 tarihinde ilk defa sigortalı olanlar için, sigortalılık süresi 9 Eylül 2024'te dolacak. Yani bu grup için emeklilik koşullarını sağlamak üzere geriye sadece 1 yıl kaldı.

Örnekler:

Örnek olarak, 14/12/1999 tarihinde işe başlayan, 10/10/1966 doğumlu bir kadın sigortalı 14/12/2024 tarihinde 4.500 günü tamamlarsa emeklilik başvurusu yapabilecek.

Erkekler için ise 06/10/1999 tarihinde işe başlayan, 21/12/1964 doğumlu bir erkek, 21/12/2024 tarihinde 4.500 prim gününü tamamlayıp 60 yaşını doldurursa emeklilik başvurusu yapabilecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Özellikle prim günü eksik olanlar için farklı borçlanma yöntemleri bulunmaktadır. Emeklilik hesabı yapılırken, son 7 yıl içinde en fazla sigortalılık gününün SSK'ya tabi olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde Bağ-Kur emeklilik şartları geçerli olacaktır, ki bu şartlar daha ağırdır.

Sıkça Sorulan Sorular:

Soru: İki iş yerinde çalışıyorum, her ikisi de beni sigortalı yapabilir mi?

Yanıt: Evet, her iki iş yeri de sizin için sigortalı bildirimi yapmak zorunda. Ayrıca, aylık toplam prim gün sayısı 60 olmayacak, 30 olarak kabul edilecek.

Bu dönemde ilk defa sigortalı olanlar için kritik bir süreç başlamış bulunuyor. Bu kişilerin, emeklilik planlarını şimdiden yapmaları ve potansiyel eksiklikleri gidermeleri büyük önem taşıyor. Emeklilik koşullarını yerine getirebilmek için dikkat etmeleri gereken birçok detay bulunmaktadır.