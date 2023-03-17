Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük, dünyada ise beş büyük yapı fuarından biri olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 26 Nisan’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, bölgedeki en etkili iş platformu olmasının yanı sıra, Türk yapı sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olma niteliği taşıyor. Fuar hem yerel hem de yabancı katılımcılar için alıcılara, karar vericilere ve kanaat önderlerinden oluşan geniş bir kitleye ulaşmayı sağlayan ana bir platform görevi görüyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 devlet teşviği alan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul; yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında 400’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacak. Türkiye dışında Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan da alıcıları cezbeden fuar, yeni iş birlikleri kurulmasında da büyük bir rol oynuyor. Bu yıl Avusturya, Belarus, Çin, KKTC, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Endonezya, İtalya, Kazakistan, Katar, Romanya ve Rusya başta olmak üzere toplam 13 ülkeden 30’un üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer alacak. VIP Alım Heyeti Programı kapsamında bu yıl da 300’den fazla yabancı alıcı katılımcılarla buluşacak.

Türkiye’de inşaat sektörünün gelişimine dikkat çeken Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “2023 yılı başında iç talebin ve pazarın seçime kadar hareketli kalmasının yanı sıra yüzde 4-5 arasında ekonomik büyüme yaşanması tahmin ediliyordu. Fakat 6 Şubat’ta gerçekleşen, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle iç piyasadaki beklentiler de farklılaştı. Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 13,5 milyon nüfusun büyük bölümü depremden doğrudan etkilendi. Deprem sonrası yapılacak imar faaliyetlerinin inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri pazarına ivme kazandıracağı öngörülürken, 25 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yeniden imar faaliyetlerinin toplam büyüklüğü 46 milyar dolar olarak hesaplanıyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2022 yılını 33,74 milyar dolarla tamamlamıştı. 2023 yılında pazarlardaki yavaşlama nedeniyle ihracat artışının yüzde 5 seviyesinde kalacağı ve 35,5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmekteydi. Deprem felaketinin ardından, iç pazarın talebi nedeniyle 2023 yılı ihracatının 33-34 milyar dolar arasında kalması olasılığı arttı. Yine deprem bölgesindeki imar faaliyetleri nedeniyle 2022 yılında 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşen inşaat malzemeleri ithalatının, özellikle deprem güçlendirmeyle ilgili ürünlere yönelik talep artışı sonucunda 12-13 milyar dolar arasına çıkabileceği tahmin ediliyor.”

İnşaat Sektörünün Gündemi Yapı Fuarı’nda Tartışılacak

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ev sahipliğinde “ZeroBuild Possible Earthquake Resistant” sloganıyla, 4 gün boyunca 100’e yakın konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek. 4. ZeroBuild Summit’23 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi’nde depreme dayanıklılıkla sıfır enerji bina ilişkisine ışık tutulurken, özellikle kentsel dönüşüm konularının tekrar ele alınmaya başlandığı bu günlerde, doğru uygulamalar hakkında bilgiler paylaşılacak.

4 gün boyunca ZeroBuild Summit 2023 programına eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında, yapılarda deprem güvenliği konusunu tüm yönleriyle ele alınacak. Etkinlik programında, başta yapılarda deprem güvenliği olmak üzere sektörün gündemdeki konuları, alternatif yapı trendleri, sürdürülebilir malzeme ile yenilikçi ve güvenli inşaat uygulamaları masaya yatırılacak.

Fuar programı kapsamında Mimari Ustalık Sınıfları, “depreme dayanıklı yapılar” ana temasıyla fuar alanındaki stantlara yapılan ziyaretler, tematik sohbetler ve usta mimar-mühendislerin katılımıyla gerçekleşecek sunumlarla iletişim ağı ve bilgi kazanma ortamı sağlanacak. Yapı Fuarı’nın klasiklerinden biri haline gelen Altın Mıknatıs “Stant Tasarım Ödülleri” ile bu yıl da tasarımlarında sürdürülebilir öğeler, inovasyon ve teknolojiyi iç içe kullanarak en etkin ziyaretçi deneyimini yaratan katılımcılar ödüllendirilecek.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul ile ilgili detaylı bilgiyi www.yapifuari.com.tr adresinde bulabilirsiniz.